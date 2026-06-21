Tyla podbija lato z nowym singlem „IS IT LOVE”. Gwiazda zapowiada album „A*POP”

Tyla prezentuje kolejny utwór promujący swój nadchodzący album studyjny. Singiel IS IT LOVE to następca dobrze przyjętych piosenek „She Did It Again” oraz „Chanel”, które umocniły pozycję artystki na światowej scenie muzycznej.

Nowa kompozycja łączy charakterystyczne dla Tyli afrobeaty, popowe melodie i emocjonalny przekaz. Wokalistka po raz kolejny udowadnia, że potrafi tworzyć muzykę idealnie wpisującą się w letni klimat, jednocześnie zachowując autentyczność swoich tekstów.

„A*POP” zapowiada nowy rozdział w karierze artystki

Nadchodzący album A*POP ma być jednym z najważniejszych wydawnictw 2026 roku. Tyla podkreśla, że podczas pracy nad płytą pozwoliła sobie na pełną swobodę twórczą, dzięki czemu stworzyła materiał odzwierciedlający jej osobowość i muzyczne inspiracje.

Artystka już wcześniej zdradzała, że nowy projekt będzie jeszcze bardziej różnorodny gatunkowo, łącząc elementy popu, afrobeats, R&B oraz nowoczesnej muzyki tanecznej.

Emocjonalna historia ukryta w tanecznym rytmie

Utwór „IS IT LOVE” opowiada o skomplikowanych relacjach i poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czym naprawdę jest miłość. Tyla porusza temat emocjonalnego zaangażowania, tęsknoty i niepewności, które często towarzyszą związkom.

Mimo osobistego charakteru tekstu piosenka zachowuje energiczny, taneczny charakter. To właśnie połączenie szczerych emocji i chwytliwej produkcji stało się jednym z największych znaków rozpoznawczych wokalistki.

Teledysk zachwyca klimatem i symboliką

Do singla powstał również efektowny teledysk wyreżyserowany przez Aerin Moreno. Wideo przedstawia Tyłę w pełnej emocji historii rozgrywającej się w tajemniczym apartamencie.

Wraz z rozwojem fabuły przestrzeń wokół artystki zaczyna się rozpadać, symbolizując narastające napięcie i tęsknotę. Wizualna strona klipu doskonale współgra z przesłaniem utworu, podkreślając jego melancholijny charakter.

Tyla święci triumfy na światowych scenach

Ostatnie miesiące były dla Tyli wyjątkowo udane. Wokalistka zdobyła kolejne nagrody muzyczne, w tym prestiżowe wyróżnienia podczas gali Grammy Awards oraz American Music Awards.

Artystka pojawiła się także podczas ceremonii otwarcia FIFA World Cup 2026, gdzie wykonała oficjalny utwór turnieju „Game Time” wspólnie z Future.

Intensywny sezon koncertowy przed premierą albumu

Przed premierą albumu A*POP Tyla wystąpi na najważniejszych festiwalach muzycznych świata. Wśród nich znajdują się między innymi Mawazine, Afro Nation, Montreux Jazz Festival oraz Beach, Please!.

Wszystko wskazuje na to, że Tyla będzie jedną z największych gwiazd tegorocznego lata, a album „A*POP” ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych muzycznych wydawnictw roku.