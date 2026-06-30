Tragiczne odkrycie na Electric Forest. Ciało noworodka znalezione w toalecie na terenie festiwalu

Do tragicznego zdarzenia doszło podczas tegorocznej edycji festiwalu Electric Forest w stanie Michigan. Na terenie pola namiotowego odnaleziono ciało noworodka. Makabrycznego odkrycia dokonał pracownik firmy serwisującej przenośne toalety podczas rutynowych prac konserwacyjnych.

Sprawa jest obecnie wyjaśniana przez Policję Stanową Michigan, która prowadzi intensywne śledztwo.

Policja apeluje do uczestników wydarzenia

Funkcjonariusze zwrócili się do osób obecnych na festiwalu z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności tragedii. Śledczy proszą, aby zgłaszały się osoby, które zauważyły nietypowe lub niepokojące sytuacje na terenie pola namiotowego w dniu zdarzenia.

Jednocześnie policja zaapelowała o powstrzymanie się od rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji i spekulacji w mediach społecznościowych, podkreślając szacunek dla prowadzonego postępowania oraz osób dotkniętych tragedią.

Organizatorzy zabrali głos

Organizatorzy Electric Forest opublikowali poruszające oświadczenie, w którym wyrazili ogromny smutek po tragicznym wydarzeniu. Podkreślili, że współpracują z organami ścigania i liczą na pomoc uczestników festiwalu w wyjaśnieniu sprawy.

W komunikacie skierowanym do społeczności festiwalu zaznaczono, że cała sytuacja głęboko poruszyła zarówno organizatorów, jak i uczestników wydarzenia.

Jedno z największych wydarzeń muzyki elektronicznej

Electric Forest to jeden z najbardziej znanych festiwali muzyki elektronicznej w Stanach Zjednoczonych. Tegoroczna edycja zgromadziła tysiące uczestników i była całkowicie wyprzedana. Na scenach wystąpili czołowi artyści sceny EDM, przyciągając fanów z całego świata.

Śledztwo w sprawie odnalezienia ciała noworodka nadal trwa. Policja nie ujawniła dotąd dodatkowych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia ani tożsamości osób mogących mieć z nim związek.