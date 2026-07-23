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The Game przerwał koncert, by zwrócić uwagę fanowi. „Musisz podnieść swój fajny tyłek”

The Game nie krył irytacji

2026.07.23

opublikował:

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The Game nie krył irytacji podczas jednego z ostatnich koncertów. Raper z Compton przerwał wykonywanie utworu „Hate It Or Love It”, gdy zauważył, że jeden z uczestników wydarzenia siedzi na swoim miejscu i nie angażuje się w występ.

Zdaniem artysty koncert hip-hopowy powinien opierać się na energii i interakcji z publicznością, dlatego postanowił zwrócić się bezpośrednio do fana.

„Musisz wstać”

The Game zwrócił się do uczestnika koncertu ze sceny, zachęcając go do wstania z miejsca.

– Musisz podnieść swój fajny tyłek. Musisz wstać – powiedział raper.

Następnie w żartobliwy sposób naśladował zachowanie fana, sugerując, że ten stara się zachować zbyt duży dystans do występu. Po krótkiej wymianie zdań artysta zdecydował się rozpocząć utwór od początku.

The Game szykuje się do pojedynku z YG

Poza koncertami The Game przygotowuje się do muzycznego wydarzenia Verzuz, podczas którego zmierzy się z YG. Wydarzenie zatytułowane „Compton Forever” ma być pojedynkiem dwóch reprezentantów zachodniego wybrzeża USA.

Obaj artyści zaprezentują swoje największe przeboje, rywalizując o to, który z nich może pochwalić się lepszym katalogiem utworów. Dla fanów rapu będzie to jedno z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy.

 

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