Taylor Swift i Travis Kelce wysłali gościom umowy NDA? Nowe doniesienia o ślubie w Madison Square Garden

Coraz więcej wskazuje na to, że Taylor Swift i Travis Kelce już w najbliższych dniach mogą powiedzieć sobie „tak”. Według nieoficjalnych doniesień para planuje ceremonię w Madison Square Garden w Nowym Jorku, a zaproszenia dla gości miały zawierać umowy o zachowaniu poufności (NDA).

Choć sami zainteresowani nie potwierdzili tych informacji, temat od kilku tygodni wzbudza ogromne zainteresowanie mediów i fanów na całym świecie.

Zaproszenia miały być zabezpieczone przed wyciekiem

Według źródeł cytowanych przez amerykańskie media elektroniczne zaproszenia zostały rozesłane już w kwietniu. Każde z nich miało zostać oznaczone indywidualnym znakiem wodnym zawierającym dane zaproszonego gościa.

Takie rozwiązanie miałoby umożliwić organizatorom szybkie ustalenie, kto odpowiada za ewentualny wyciek zaproszenia do internetu.

Jednocześnie dokumenty nie miały zawierać dokładnej lokalizacji ceremonii ani nazwy Madison Square Garden.

Nawet 1100 gości na uroczystości?

Nieoficjalne informacje wskazują, że w wydarzeniu może uczestniczyć nawet 1100 zaproszonych gości. Wśród atrakcji mają znaleźć się występy znanych artystów, a organizatorzy planują wyjątkowo rozbudowane środki bezpieczeństwa.

Wcześniej media informowały również o złożeniu wniosku dotyczącego organizacji dużego wydarzenia w Madison Square Garden podczas weekendu z okazji amerykańskiego Dnia Niepodległości. Nie potwierdzono jednak, że dotyczył on ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce.

Gwiazdy mogą pojawić się na weselu

Od miesięcy pojawiają się spekulacje dotyczące listy artystów, którzy mogliby wystąpić podczas uroczystości. Wśród najczęściej wymienianych nazwisk znajdują się Stevie Nicks oraz Ed Sheeran, choć żadne z tych doniesień nie zostało oficjalnie potwierdzone.

W przeszłości prowadzący Graham Norton żartował również, że musiał podpisać liczne umowy NDA przed ślubem gwiazdy. Później wyjaśnił jednak, że jego wypowiedź miała wyłącznie humorystyczny charakter.

Para nie potwierdziła planów ślubnych

Mimo licznych publikacji w amerykańskich mediach Taylor Swift i Travis Kelce nie odnieśli się publicznie do informacji o planowanej ceremonii. Do czasu oficjalnego komunikatu wszystkie szczegóły dotyczące miejsca, daty oraz listy gości pozostają jedynie przedmiotem medialnych spekulacji.