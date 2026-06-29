T-Pain zaprezentował nieznaną piosenkę nagraną z Oliverem Tree

Podczas festiwalu Electric Forest T-Pain przygotował dla fanów wyjątkową niespodziankę. Artysta po raz pierwszy zaprezentował niepublikowany utwór nagrany wspólnie z Oliverem Tree jeszcze przed jego nagłą śmiercią.

Premierze piosenki towarzyszył poruszający montaż zdjęć i nagrań przedstawiających zmarłego muzyka, wyświetlany na ogromnych ekranach sceny. Publiczność zareagowała gromkimi brawami, oddając hołd artyście.

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Niepublikowana współpraca powstała przed tragiczną śmiercią

Według informacji przekazanych przez osoby związane z projektem utwór został nagrany podczas wspólnej sesji studyjnej T-Paina i Olivera Tree. Do tej pory nigdy nie został oficjalnie wydany ani publicznie zaprezentowany.

Jego światowa premiera odbyła się właśnie podczas występu na Electric Forest, stając się jednym z najbardziej emocjonalnych momentów całego festiwalu.

Hołd dla Olivera Tree

Nieznana piosenka została zaprezentowana podczas wspólnego setu T-Paina i DJ Diesela, czyli Shaquille’a O’Neala. W trakcie wykonywania utworu na ekranach pojawiały się archiwalne fotografie oraz nagrania Olivera Tree, tworząc wzruszającą oprawę całego występu.

Nagrania z koncertu błyskawicznie trafiły do mediów społecznościowych, gdzie fani dziękowali T-Painowi za uczczenie pamięci przyjaciela.

Fani czekają na oficjalną premierę

Na razie nie wiadomo, czy wspólny utwór T-Paina i Olivera Tree doczeka się oficjalnego wydania w serwisach streamingowych. Osoby obecne na Electric Forest miały jednak okazję usłyszeć go jako pierwsze.

Dla wielu fanów był to wyjątkowy sposób na pożegnanie artysty, który zginął w czerwcu w katastrofie śmigłowca w Brazylii.

Dziedzictwo Olivera Tree jest kontynuowane

Po śmierci muzyka jego rodzina uruchomiła fundację Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses, realizując jedno z jego największych marzeń. Organizacja będzie wspierać młodych twórców zajmujących się muzyką, filmem, performansem i sztuką wizualną.

Wzruszający występ T-Paina pokazał, że twórczość Olivera Tree nadal inspiruje artystów i fanów na całym świecie, a jego muzyczne dziedzictwo wciąż żyje.