Szwed Swd prezentuje „Chłopy Don’t Cry”. Wspólny numer z Paluchem, Ketz 03k i Polskiim

Szwed Swd wraca z kolejną premierą. Do sieci trafił utwór „Chłopy Don’t Cry”, w którym producent połączył siły z Paluchem, Ketz 03k oraz Polskiim. To pierwsza współpraca artystów w takim składzie i jedna z ciekawszych propozycji na tegoroczne wakacje.

Międzynarodowe brzmienie i brytyjski klimat

„Chłopy Don’t Cry” to utwór, który łączy polski rap z brytyjskimi inspiracjami. Numer oparty jest na bujającym, 2-stepowym bicie, dzięki czemu wyróżnia się na tle większości rodzimych produkcji.

Za międzynarodowy charakter odpowiadają również Ketz 03k i Polskiii, którzy wnoszą do kawałka wyraźny brytyjski sznyt. Całość uzupełnia Paluch, od lat znany z otwartości na nowe brzmienia i muzyczne eksperymenty.

„Chłopy Don’t Cry” bez użalania się nad sobą

Nowy singiel opowiada o trudnych doświadczeniach i codziennych zmaganiach, jednak przekaz utrzymany jest w optymistycznym tonie. Artyści stawiają na szczerość i autentyczność, unikając jednocześnie patosu czy użalania się nad sobą.

Efektem jest nowoczesna kompozycja, która może trafić zarówno do fanów polskiego rapu, jak i słuchaczy ceniących brytyjskie brzmienia.

Ruszył preorder i sprzedaż merchu

Wraz z premierą singla wystartowała również sprzedaż preorderu oraz limitowanych produktów związanych z projektem. Na oficjalnej stronie Szweda Swd dostępne są wydawnictwa, merch oraz specjalne pakiety przygotowane dla fanów.