Samochód staranował bramę posiadłości Jay-Z i Beyoncé. Policja zatrzymała kierowcę

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Do niecodziennego zdarzenia doszło przy luksusowej posiadłości Jay-Z i Beyoncé w East Hampton w stanie Nowy Jork. Według informacji przekazanych przez amerykańskie media, 63-letni kierowca wjechał z dużą prędkością w bramę wjazdową należącej do pary rezydencji, powodując poważne uszkodzenia.

Na miejsce natychmiast wezwano policję, która zatrzymała mężczyznę. Jego samochód został odholowany, a sam kierowca trafił do szpitala na badania.

Policja: nie było gróźb wobec Jay-Z i Beyoncé

Funkcjonariusze podkreślają, że nic nie wskazuje na to, aby incydent był wymierzony bezpośrednio w Jay-Z lub Beyoncé. Według śledczych zatrzymany sprawiał wrażenie zdezorientowanego i podczas interwencji nie wypowiadał gróźb ani nie wspominał nazwisk właścicieli posesji.

Policja bierze pod uwagę, że mężczyzna mógł cierpieć na problemy zdrowotne lub znajdować się w stanie dezorientacji. W jego pojeździe nie znaleziono broni ani żadnych materiałów sugerujących zaplanowany atak.

Trwa wyjaśnianie okoliczności

Z ustaleń śledczych wynika również, że przed wjazdem na teren posiadłości kierowca miał zatrzymać się przy innym domu w okolicy i pytać o konkretną osobę. Właściciel tej nieruchomości również miał odnieść wrażenie, że mężczyzna był zdezorientowany.

Na obecnym etapie dochodzenia policja nie potwierdziła, czy Jay-Z i Beyoncé przebywali w swojej wartej około 26 milionów dolarów rezydencji w chwili zdarzenia.

Nikt nie odniósł obrażeń

Według służb w wyniku incydentu nikt nie został ranny. Śledczy prowadzą dalsze czynności, które mają wyjaśnić przyczyny zdarzenia oraz ustalić, czy było ono wynikiem problemów zdrowotnych kierowcy, czy też innych okoliczności.