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Roksana Węgiel zapozowała topless. Fani nie szczędzą komplementów

Nowa sesja Roksany Węgiel przyciągnęła uwagę internautów

2026.07.24

opublikował:

Roxie

fot. mat. pras.

Roksana Węgiel po raz kolejny znalazła się w centrum zainteresowania za sprawą swojej najnowszej sesji zdjęciowej. Wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych fotografie wykonane dla magazynu „Viva!”, prezentując zupełnie nowe, odważniejsze oblicze.

Zdjęcia szybko wywołały falę komentarzy, a fani zgodnie uznali je za jedne z najbardziej efektownych w dotychczasowej karierze artystki.

Klimat Dzikiego Zachodu i odważne stylizacje

Sesja została utrzymana w stylistyce inspirowanej westernem. Na zdjęciach Roksana Węgiel pozuje między innymi przy klasycznym pick-upie, w kowbojskim kapeluszu oraz stylizacjach nawiązujących do klimatu amerykańskich prerii. Naturalne światło i surowa sceneria nadają fotografiom wyjątkowego charakteru.

Jednym z najbardziej komentowanych ujęć była fotografia, na której artystka pozuje topless, mając na sobie białe spodnie z ozdobnymi frędzlami. Zdjęcie wzbudziło duże zainteresowanie i stało się szeroko komentowane w mediach społecznościowych.

Fani zachwyceni efektami sesji

Pod opublikowanymi fotografiami pojawiły się setki pozytywnych komentarzy. Internauci chwalili zarówno estetykę sesji, jak i samą wokalistkę, podkreślając jej urodę oraz wyczucie stylu.

W komentarzach można było przeczytać między innymi, że to jedna z najlepszych sesji w dorobku Roksany Węgiel. Wielu fanów zwracało uwagę na profesjonalizm wykonanych zdjęć oraz konsekwentnie budowany wizerunek artystki.

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