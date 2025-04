Rapowy klasyk na szczycie Olisu

fot. P. Tarasewicz

ZPAV opublikował nowe zestawienie sprzedaży płyt w Polsce w poprzedzającym święta tygodniu 11-17 kwietnia. Na czele zestawienia nie znajdziemy żadnej z tegorocznych premier, a… dwudziestoletnią „REcepturę” Pokahontaz. Fokus i Rahim wznowili krążek z okazji okrągłej rocznicy, wydając go ponownie na CD, a także na winylu i kasecie magnetofonowej. Jak widać po nowym wydaniu Olisu – fani czekali na to wydawnictwo.

Niemal rok po premierze Billie Eilish nadal w czołówce

Na drugim miejscu w tym tygodniu mamy „Tę drugą” Kaśki Sochackiej, podium zamyka Billie Eilish i jej „HIT ME HARD AND SOFT”. Warto odnotować, że za miesiąc minie rok od premiery tego krążka, a on nadal utrzymuje się w czołówce listy.

W Top 10 zestawienia debiutuje VAE VISTIC z albumem „TON 618”.

Oto aktualne wydanie listy:

1. Pokahontaz – REceptura

2. Kaśka Sochacka – Ta druga

3. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

4. Lady Gaga – MAYHEM

5. Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

6. bambi – TRAP OR DIE

7. VAE VISTIC – TON 618

8. Kuban, Favst – FUGAZI

9. Otsochodzi – TTHE GRIND

10. Opał, Gibbs – Połączenia 2