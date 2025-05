Rapowy gigant headlinerem Open’era

Foto: @piotr_tarasewicz

Alter Art odsłania kolejne karty i tym razem przynosi znakomite wieści dla fanów rapu. Do grona headlinerów tegorocznej odsłony Open’era dołącza Future. Artysta wystąpi na głównej scenie 3 lipca, czyli drugiego dnia imprezy.

Open’er Festival 2025 odbędzie się w dniach 2-5 lipca. Na festiwalowych scenach wystąpią m.in. Muse, Nine Inch Nails, Linkin Park, Massive Attack, Jorja Smith, J Balvin, Peso Pluma, ScHoolboyQ, Justice, FKA Twigs, Tyla, St. Vincent, JPEGMAFIA i wielu, wielu innych.

Future zebrał dziesiątki multiplatynowych certyfikatów i jako jeden z niewielu raperów osiągnął status diamentowej płyty za „Life Is Good” w 2020 roku z Drakiem, co umacnia jego pozycję jako jednego z najlepiej sprzedających się wykonawców wszech czasów. Wyrobił sobie także miejsce w podręcznikach historii jako „pierwszy artysta, który wydał dwa #1 na liście Billboard Top 200 w kolejnych tygodniach”. Po drodze zdobił okładki Billboard, Clash, GQ, Rolling Stone, The Source, XXL i nie tylko, a także zapewniał wspaniałe występy w Saturday Night Live i u Ellen.

W 2019 roku Future zdobył nagrodę Grammy w kategorii „Najlepszy występ rapowy” za „King’s Dead” obok Jay Rocka, Kendricka Lamara i Jamesa Blake’a. Jest producentem wykonawczym albumu „Donda 2” Kanye Westa oraz pojawił się w dwóch utworach na płycie. Znalazł się także na „pushin P” Gunny z Young Thug, kolejnym hicie, który podbił listy przebojów. Future ponownie spojrzał w przyszłość na swoim dziewiątym pełnym albumie „I Never Liked You”, dzięki któremu zdobył kolejną nagrodę Grammy (za „WAIT FOR U” z udziałem Drake’a i Tems).

W 2024 roku Future ponownie wspiął się na wyższy poziom dzięki kolejnym albumom #1 „WE DON’T TRUST YOU” i „WE STILL DON’T TRUST YOU” we współpracy z Metro Boomin. Przemysł zawrzał, gdy usłyszał singiel „Like That” z udziałem Kendricka Lamara. Tym razem Future kontynuuje swoją owocną passę z „MIXTAPE PLUTO” i nic nie wskazuje na to, aby zamierzał zwolnić.