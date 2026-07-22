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Prince Harry przyznaje: Harry Styles to najsłynniejszy Harry w Wielkiej Brytanii

Książe twierdzi, że dzieli trzecie miejsce z Harrym Potterem

2026.07.22

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Harry Styes IG 2026

Książę Harry niespodziewanie przyznał, że to Harry Styles jest obecnie najbardziej rozpoznawalnym Harrym w Wielkiej Brytanii. Podczas występu w programie „After Hours” Jamesa Cordena książę został zapytany, który z wielu słynnych Brytyjczyków o tym imieniu cieszy się największą popularnością.

Początkowo Harry próbował uniknąć odpowiedzi, żartując, że sytuacja jest dla niego „konfliktem interesów”. Ostatecznie jednak, zachęcony przez prowadzącego Jamesa Cordena oraz byłego piłkarza Rio Ferdinanda, zdecydował się stworzyć własny ranking.

– Harry Styles na pierwszym miejscu, Harry Kane na drugim – powiedział książę.

Harry Styles wyprzedził księcia Harry’ego i Harry’ego Kane’a

Po wskazaniu lidera książę Harry z humorem przyznał, że sam znalazłby się dopiero na trzecim miejscu, dzieląc pozycję z fikcyjną postacią Harry’ego Pottera.

– Jestem chyba trzeci, razem z Harrym Potterem. Zrobimy pojedynek na miotłach i rozstrzygniemy – zażartował.

Choć ranking księcia miał charakter humorystyczny, dane wyszukiwania Google pokazują nieco inny obraz. Według Google Trends zarówno Harry Potter, jak i Harry Kane mogą być częściej wyszukiwani niż książę Harry czy Harry Styles.

Harry Styles bije rekordy na Wembley

Popularność Harry’ego Stylesa w ostatnich latach stale rośnie. W 2026 roku wokalista ustanowił rekord najdłuższej muzycznej rezydencji na stadionie Wembley, występując tam po raz dwunasty podczas trasy „Together Together”.

Historyczny koncert był również wyjątkowy ze względu na specjalną celebrację Pride, podczas której artysta wystąpił razem z grupą drag queens i drag kings. Na scenie pojawiła się także jego siostra Gemma Styles, która pogratulowała mu ogromnego sukcesu.

Podczas jednego z londyńskich koncertów Styles został również zauważony, gdy emocjonalnie reagował na zwycięskiego gola Harry’ego Kane’a w meczu reprezentacji Anglii.

Nowa era kariery Harry’ego Stylesa

Trasa „Together Together” obejmuje kolejne koncerty w Ameryce Południowej, Meksyku oraz Australii. Artysta zaplanował także aż 30 występów w Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Tour promuje najnowszy album Stylesa „Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, który został doceniony przez krytyków za bardziej eksperymentalne podejście i odejście od wcześniejszych brzmień.

Recenzenci podkreślają, że album pokazuje nową stronę artysty i jest jednym z najbardziej odważnych projektów w jego karierze.

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