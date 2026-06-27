Popek sprzedał swoje instagramowe konto na Instagramie. Nowym właścicielem został patoinfluencer

Foto: @piotr_tarasewicz

Popek zaskoczył fanów. Jego konto na Instagramie ma nowego właściciela

Popek po raz kolejny wzbudził ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Tym razem powodem nie jest nowy utwór ani zapowiedź walki, lecz sprzedaż swojego konta na Instagramie. Przypomnijmy, że rapera obserwowało ponad 800 tysięcy fanów. Według informacji, konto rapera trafiło w ręce Adriana Ciosa.

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Patoinfluencer przejął profil Popka

Nowy właściciel profilu przekazał, że zakup konta z dużą liczbą obserwujących był opłacalną inwestycją. Sprzedaż wzbudziła wiele komentarzy wśród internautów, którzy zastanawiają się, co skłoniło Popka do podjęcia takiej decyzji oraz czy definitywnie rezygnuje z dotychczasowej aktywności na Instagramie.

Popek w ostatnich miesiącach budził wiele emocji

To kolejny głośny epizod związany z raperem. W ostatnich miesiącach Popek wielokrotnie trafiał na nagłówki portali za sprawą kontrowersyjnych transmisji internetowych oraz współpracy z Adrianem Ciosem. Jego aktywność w sieci wywoływała liczne dyskusje wśród fanów i komentatorów.

Nowe sociale Popka

Tuż po sprzedaniu swojego Instagrama, Popek poinformował, że od tego momentu jego działania będzie można obserwować za pośrednictwem nowych profili – @popek__official i @popeknafroncie