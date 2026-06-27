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Podczas koncertów Dawida Podsiadły na PGE Narodowym będzie naprawdę gorąco. Organizatorzy zmieniają regulamin

Darmowa woda i kurtyny wodne na PGE Narodowym

2026.06.27

opublikował:

okDAWID PODSIADŁO_01_FOT.DANIEL JAROSZEK

Foto: D. Jaroszek

Finałowe koncerty Dawida Podsiadły na PGE Narodowym

Dziś i jutro Dawid Podsiadło zagra dwa finałowe koncerty swojej trasy na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenia odbędą się w czasie prognozowanej fali upałów, a synoptycy przewidują temperatury przekraczające 30°C, miejscami sięgające nawet 37–40°C. W związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi organizatorzy zdecydowali się wprowadzić zmiany mające zwiększyć bezpieczeństwo i komfort uczestników.

Zmiany w regulaminie koncertów Dawida Podsiadły

Organizatorzy przygotowali szereg rozwiązań, które mają pomóc fanom przetrwać koncerty podczas wysokich temperatur. Podczas każdego wydarzenia rozdanych zostanie około 50 tysięcy butelek wody.

Dodatkowo we wszystkich punktach gastronomicznych na stadionie butelka wody będzie dostępna w cenie 3 zł, co ma zachęcić uczestników do regularnego nawadniania organizmu.

Darmowa woda i kurtyny wodne na PGE Narodowym

Na terenie PGE Narodowego zostaną ustawione beczkowozy z bezpłatną wodą pitną, dzięki którym uczestnicy będą mogli napełnić własne bidony oraz kubki wielokrotnego użytku. Przy wejściach na stadion pojawią się również kurtyny wodne, które umożliwią schłodzenie się jeszcze przed rozpoczęciem koncertów.

Wprowadzone rozwiązania mają ograniczyć ryzyko przegrzania organizmu i poprawić komfort osób biorących udział w wydarzeniu.

 

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Jak przygotować się na koncert podczas upału?

Organizatorzy apelują do fanów, aby odpowiednio przygotowali się na wysokie temperatury. Warto zabrać ze sobą wachlarz oraz niewielki ręcznik, który po zmoczeniu może pomóc skutecznie obniżyć temperaturę ciała.

Zalecane jest również regularne picie wody oraz unikanie alkoholu i napojów zawierających kofeinę, ponieważ mogą one przyspieszać odwodnienie i pogarszać samopoczucie podczas wielogodzinnego przebywania na słońcu.

Bezpieczeństwo uczestników priorytetem

Ze względu na prognozowane ekstremalne temperatury organizatorzy koncertów Dawida Podsiadły koncentrują się na zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Dodatkowe punkty z wodą, obniżone ceny napojów oraz kurtyny wodne mają pomóc fanom komfortowo uczestniczyć w jednym z największych muzycznych wydarzeń tego lata.

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