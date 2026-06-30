Ostatni wywiad Olivera Tree: „Nikt nie wie czy będzie żył za rok”

Do sieci trafił ostatni wywiad Olivera Tree, który wywołał ogromne emocje wśród fanów artysty. Rozmowa została opublikowana w dniu jego 33. urodzin, już po tragicznej śmierci muzyka. Wielu internautów zwróciło uwagę na słowa, które dziś nabrały wyjątkowo symbolicznego znaczenia.

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„Nie wiemy, czy będziemy żyć za rok”

Podczas rozmowy w podcaście „The Really Good Podcast” prowadzonym przez Bobbi Althoff, Oliver Tree poruszył temat przemijania i nieprzewidywalności życia.

Artysta stwierdził, że nikt nie ma gwarancji jutra i nie należy traktować życia jako czegoś pewnego. Wspominał również o ryzykownym stylu życia oraz licznych podróżach, podkreślając, że każdego dnia warto doceniać to, co się posiada.

Po jego śmierci wielu fanów uznało te wypowiedzi za niezwykle poruszające.

Tragiczna śmierć muzyka

Oliver Tree zginął na początku czerwca w katastrofie śmigłowca w Brazylii. Maszyna, którą podróżował artysta, zderzyła się z innym śmigłowcem. W katastrofie śmierć poniosło łącznie sześć osób.

Informacja o śmierci muzyka wstrząsnęła fanami na całym świecie, a w mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów upamiętniających jego twórczość.

Wspomniał także o życiu prywatnym

W wywiadzie Oliver Tree odniósł się również do swojego życia uczuciowego. Przyznał, że nie jest obecnie w związku i niedawno zakończył relację, jednak nie chciał rozwijać tego wątku.

Po publikacji rozmowy głos zabrała Fiona Chernavskaya, która zamieściła wzruszający wpis poświęcony zmarłemu artyście. Jednocześnie zdementowała pojawiające się w internecie spekulacje dotyczące ich relacji.

Dochód z wywiadu trafi na fundację

Bobbi Althoff poinformowała, że wszystkie przychody wygenerowane przez opublikowany odcinek podcastu zostaną przekazane na fundację imienia Olivera Tree. Organizacja wspiera młodych twórców działających w obszarach muzyki, filmu oraz sztuki performatywnej, kontynuując misję, która była bliska zmarłemu artyście.