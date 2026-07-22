Oasis przechodzi do historii. „(What’s The Story) Morning Glory?” największym brytyjskim albumem studyjnym wszech czasów

fot. Jill Furmanovsky / mat. pras.

Oasis osiągnęli kolejny historyczny sukces. Ich kultowy album „(What’s The Story) Morning Glory?” został uznany za największy brytyjski album studyjny wszech czasów według zestawienia Official Albums Chart.

„Morning Glory?” ustanawia rekord po 30 latach

Ranking został opublikowany z okazji 70-lecia Official Charts Company, która od 1956 roku monitoruje sprzedaż i popularność muzyki w Wielkiej Brytanii.

Wydany w 1995 roku drugi album Oasis zajął 3. miejsce w klasyfikacji wszystkich albumów w historii Wielkiej Brytanii, będąc jednocześnie najwyżej sklasyfikowanym albumem studyjnym. Płyta zgromadziła aż 6,2 miliona jednostek sprzedażowych według brytyjskich list przebojów.

Na ogromny wzrost popularności albumu wpłynęło także wielkie zainteresowanie zespołem po historycznym powrocie Oasis na scenę w 2025 roku.

Oasis ma dwa albumy w historycznym zestawieniu

Sukces „Morning Glory?” nie jest jedynym osiągnięciem zespołu. Debiutancki album grupy, „Definitely Maybe” z 1994 roku, również znalazł się w zestawieniu największych płyt w historii Wielkiej Brytanii.

Krążek uplasował się na 39. miejscu całego rankingu, potwierdzając ogromny wpływ Oasis na brytyjską kulturę muzyczną.

Queen i ABBA wyprzedzają Oasis

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła kompilacja Queen „Greatest Hits” z 1981 roku, która osiągnęła wynik 7,8 miliona jednostek sprzedażowych.

Drugą pozycję zdobyła grupa ABBA z albumem „Gold – Greatest Hits”, który zgromadził 7,1 miliona jednostek.

Na kolejnych miejscach znalazły się m.in.:

Adele – „21” (2011), 5,7 miliona jednostek,

– „21” (2011), 5,7 miliona jednostek, The Beatles – „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967), 5,6 miliona jednostek.

Brytyjska muzyka dominuje w rankingu

Brytyjscy artyści zajęli połowę miejsc w pierwszej dziesiątce zestawienia. Obok Oasis, Adele i The Beatles znalazły się tam również albumy takich zespołów jak Pink Floyd („The Dark Side of the Moon”) oraz Dire Straits („Brothers in Arms”).

W całym zestawieniu Top 70 mocno zaznaczył swoją obecność także Ed Sheeran, którego album „÷ (Divide)” z 2017 roku zajął 13. miejsce.

„Morning Glory?” nadal łączy pokolenia

Przedstawiciele Official Charts podkreślili, że trzy dekady po premierze album Oasis nadal pozostaje jednym z najważniejszych brytyjskich wydawnictw muzycznych.

Płyta zawierała takie hity jak „Wonderwall”, „Don’t Look Back in Anger” czy „Champagne Supernova”, które do dziś są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych utworów ery britpopu.