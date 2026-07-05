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Oasis pokazali pierwszy zwiastun filmu „Don’t Look Back In Anger”

Produkcja opowie historię spektakularnego powrotu zespołu

2026.07.05

opublikował:

Oasis press 2024

fot. facebook / @OasisOfficial

Fani Oasis doczekali się pierwszego zwiastuna długo zapowiadanego filmu dokumentalnego „Don’t Look Back In Anger”. Produkcja opowie historię spektakularnego powrotu zespołu oraz trasy Live ’25, która ponownie połączyła na scenie Liama i Noela Gallagherów.

Premiera dokumentu odbędzie się 11 września, a film trafi do kin oraz sal IMAX na całym świecie.

Steven Knight odpowiada za nowy film o Oasis

Za produkcję dokumentu odpowiada Steven Knight, twórca kultowego serialu „Peaky Blinders”. Reżyserami filmu są Dylan Southern i Will Lovelace, znani z cenionego dokumentu o LCD Soundsystem„Shut Up And Play The Hits”.

Po kinowej premierze dokument będzie dostępny również na platformie Disney+.

O czym opowie „Don’t Look Back In Anger”?

Film pokaże kulisy historycznego powrotu Oasis po latach konfliktu między braćmi Gallagher. Widzowie zobaczą niepublikowane wcześniej materiały z prób, przygotowań do koncertów, życia za kulisami oraz występów podczas trasy Live ’25.

Twórcy zapowiadają również pierwsze wspólne wywiady Liama i Noela Gallagherów od ponad 25 lat. Dokument ma pokazać nie tylko sam zespół, ale także wpływ muzyki Oasis na kolejne pokolenia fanów.

Pierwszy zwiastun wzbudza emocje

W udostępnionym teaserze można zobaczyć braci Gallagher podczas prób oraz fragmenty koncertów, którym towarzyszą archiwalne i nowe wypowiedzi muzyków.

Noel Gallagher przyznaje w jednym z nagrań:

„Nie wyobrażam sobie siebie na scenie z Liamem.”

Z kolei Liam Gallagher wspomina burzliwe zakończenie działalności zespołu słowami:

„To, jak to się skończyło… było nie do zaakceptowania.”

Steven Knight: „To historia o pojednaniu”

Steven Knight podkreśla, że dokument nie będzie jedynie zapisem koncertów. Według twórcy film pokaże kulisy odbudowy relacji między braćmi oraz siłę muzyki, która potrafi jednoczyć ludzi niezależnie od wieku czy pochodzenia.

Jak zapowiada producent, widzowie otrzymają wyjątkowy dostęp do rozmów Liama i Noela Gallagherów oraz materiałów zza kulis, które do tej pory pozostawały niepublikowane.

Dokument pokaże nieznane materiały

Według wcześniejszych zapowiedzi w filmie znajdą się również wyjątkowe nagrania z pierwszego spotkania braci Gallagher przed rozpoczęciem trasy koncertowej.

Steven Knight zdradził, że pierwsza wersja dokumentu trwała aż cztery godziny, dlatego materiał musiał zostać znacząco skrócony przed premierą.

Czy Oasis przygotowują nową muzykę?

W ostatnich miesiącach pojawiły się także spekulacje dotyczące przyszłości zespołu. Noel Gallagher potwierdził, że wrócił do studia nagraniowego, jednak nie ujawnił, czy pracuje nad nowym materiałem Oasis.

Liam Gallagher sugerował natomiast, że zespół może kontynuować koncertowanie również w 2027 roku. W mediach pojawiają się informacje o możliwym powrocie Oasis do Knebworth oraz serii koncertów w rodzinnym Manchesterze.

 

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