NEXT FEST 2025: jak się zakochać, to tylko w Poznaniu! Podsumowanie festiwalu

Przez trzy dni Poznań brzmiał głośniej, szybciej i mocniej niż zwykle. NEXT FEST Music Showcase & Conference 2025 zamienił miasto w żywą mapę dźwięków, emocji i spotkań, gdzie każda ulica prowadziła do nowego muzycznego odkrycia! Od głośnych debiutów po czułe powroty, od tanecznych afterów po inspirujące panele. NEXT udowodnił, że muzyka łączy ludzi na każdym możliwym poziomie. Już teraz wiemy – widzimy się za rok 16-18 kwietnia!

Był chłodny sobotni wieczór, kiedy w gorącej i szczelnie wypełnionej Tamie podczas świetnego występu, Muchy śpiewały „wszyscy idziemy na plac Wolności”. I owszem, przez trzy dni i noce nextowa publiczność dzielnie przemierzała Poznań, w tym na plac Wolności, gdzie stała otwarta scena festiwalu, by grać, słuchać, bawić się przy swojej ulubionej muzyce, ale też i poznawać nowe brzmienia, dźwięki. Bo w NEXT FEST chodzi właśnie o odkrywanie i zakochiwanie się w muzyce.

NEXT FEST Music Showcase & Conference odbył się już po raz trzeci. Zgromadził równie sporą, co barwną i różnorodną reprezentację artystów, profesjonalistów i fanów. W Poznaniu spotkało się 120 zespołów; ponad 70 panelistów i panelistek, którzy wzięli udział w 16 panelach konferencyjnych; 250 przedstawicieli środowisk dziennikarskich, twórców treści, blogerów, influencerów; około 600 ludzi z branży muzycznej (managerów, bookerów, organizatorów festiwali, osób z wytwórni) oraz… najlepsza publiczność świata – łącznie kilka tysięcy miłośników muzyki!

Ci, którzy dopiero wypływają i ci, którzy już żeglują

Festiwal zdążył już przyzwyczaić publiczność do tego, że program koncertowy złożony jest z występów artystów już doskonale znanych, jak i tych, którzy są dopiero na początku kariery. Do tej pierwszej grupy należeli m.in. Marek Dyjak, Grzegorz Turnau, Mela Koteluk (artystka odwiedziła Poznań ze świeżo wydaną płytą), Piotr Rogucki czy Muchy (zespół grał z okazji swojego 20-lecia z gościnnym udziałem Rycha Peji i Zuty). Piękne, porywające koncerty zagrali też Natalia Kukulska, Matylda/Łukasiewicz, Cinnamon Gum, Yana, Hania Derej czy Franek Warzywa i Młody Budda.

NEXT przede wszystkim oczarował debiutantami – takimi u progu kariery oraz tymi, którzy już nabierają wiatru w żagle. Alicja pokazała, że z jej głosem, talentem, charyzmą i wrażliwością sceniczną ma wszelkie predyspozycje do bycia gwiazdą polskiej piosenki. Metro, z tekstami, których nie powstydziliby się sceniczni wyjadacze, jest na dobrej drodze, by zacząć grać na największych rockowych scenach. Szklane Oczy, choć trzymające się raczej alternatywnej niż mainstreamowej sceny, są z roku na rok, co raz bardziej zjawiskowe. Mateusz Gędek i Fida, udowodnili, że elegancja, wdzięk, artyzm mają we krwi i swoich kompozycjach. Drabusheyka z kolei o mały włos nie rozniósł w pył potężnego budynku Schronu, jego żywiołowy rap rozhasał publikę w kilka chwil. Swoje niezwykle umiejętności rapowe pokazał też Kosma Król, bez dwóch zdań jedna z najciekawszych postaci polskiej sceny hip-hopowej.

and NEXT FEST lover is…

Po festiwalu przyszedł czas na ogłoszenie wyników głosowania na pierwszą w historii NEXT FEST AWARD! Głosami publiczności zwyciężył Wiktor Dyduła – artysta, który zebrał tłum w Sali Wielkiej CK Zamek. Wiktor, w ramach nagrody, wystąpi na BitterSweet Festival obok takich gwiazd jak Post Malone, Nelly Furtado, Empire of the Sun czy Viagra Boys. Gratulujemy!

Muzyczne podróże po mieście

Mapa koncertowa NEXTa była równie zróżnicowana, jak muzyka prezentowana na festiwalu. Artyści występowali m.in. w szlachetnej Sali Wielkiej w CK Zamek, klimatycznym Lokum, szorstkim nastrojowo Schronie, przestronnej Tamie, tętniącym pubowym życiem Dublinerze, klubie Blue Note, przed którym zawsze stała kolejka chętnych do wejścia, Scenie na Piętrze, która pozwala na intymne zasłuchanie się w muzyce czy w poznańskiej legendzie klubowej Pod Minogą.

Mimo kapryśnie niezdecydowanej pogody, czyli piekącego słońca i mrożącego wiatru, koncerty odbywały się też w plenerze, w tym na placu Wolności czy na Starym Rynku i cieszyły się sporym zainteresowaniem. W cieple czy chłodzie każde miejsce miało swój urok i aurę, które tak wiele wnoszą do NEXTa. Nie wszystkie wydarzenia miały jednak wymiar stacjonarny, festiwalowicze mogli przejechać się specjalnym imprezowym, kierowanym nie tylko przez maszynistę, ale i didżejów, tramwajem „BitterSweet Ride” zapowiadającym sierpniowy festiwal na poznańskiej Cytadeli.

Muzyczne niespodzianki nie pozwalały zwolnić tempa. Na kolorowych dywanach przed CK Zamkiem zagrali Kathia, Bibobit i Daniel Godson – bez sceny, bez barierek, za to z bliska i prosto w serce. W Poznaniu miała miejsce także kolejna część obchodów 20-lecia Eventimu w Polsce – o poranku śniadanie branżowe, wieczorem silent disco na placu Wolności z Radiem Nowy Świat. Spektakularny mapping na fasadzie Teatru Polskiego, stworzony przez studentów UAP do muzyki Michała Kmieciaka i Nimm2, zamienił miejską przestrzeń w żywą opowieść o dźwiękach. Mnóstwo branżowej wiedzy i praktycznych wskazówek dla debiutantów przyniósł zespół ekspertów i ekspertek ze Spotify, którzy zasilili program panelem konferencyjnym, masterclass dla artystów, a także – sceną prezentującą artystów programu Fresh Finds. Takie momenty i tacy ludzie tworzą vibe NEXT FEST!

Już nie tylko z Polski

Choć poświęcony przede wszystkim polskiej branży muzycznej, NEXT otwiera się coraz śmielej na zagranicę. W tym roku do Poznania przyjechało kilkunastu artystów z różnych krajów, reprezentujących różne stylistyki i gatunki – świetnie wypadli artyści grający współczesną elektronikę, tę taneczną i pełną emocji, od pochodzącej z Ukrainy NFNR, z Niemiec Fejki czy francuskiego duety Mac&Wester. Międzynarodowo zrobiło się też na panelach. Wśród delegatów byli przedstawiciele i przedstawicielki tak cenionych wydarzeń, jak Tallinn Music Week, Sziget, Colours of Ostrava. W rozmowach zagraniczni delegaci przyzwali, że NEXT, organizacyjnie, programowo, ale też pod względem nastroju, zrobił na nich spore wrażenie.

Porozmawiajmy o muzyce, ale i o zdrowiu

Ważną częścią NEXT FEST jest konferencja, codzienne spotkania w salach CK Zamku, by rozmawiać, dyskutować, a czasem nawet kulturalnie się posprzeczać. Panel otwarcia tegorocznej konferencji zatytułowany był „Młodzi i zdolni. Mocne debiuty”, a wzięli w nim udział Wiktor Dyduła, Dawid Tyszkowski i Wiktor Waligóra. Młodzi artyści opowiadali o swoich nadziejach i spełnieniach, wspominali przełomowe chwile w swoich karierach. W podobnym nastroju odbył się panel „Girlsband 2.0. Siostrzeństwo czy wyzwanie?”, na którym Margaret, Sara James i Zalia opowiadały nie tylko o swoim projekcie BABIE LATO w ramach festiwalu Santander Letnie Brzmienia, ale też o tym, jakie wyzwania czekają na młode artystki na polskiej scenie muzycznej. Czwórka Polskie Radio przygotowała rozmowę o tym, „Czy TikTok napędza polski hip-hop?”, z kolei radiowa Trójka zaprosiła na panel „Polska piosenka. Jak radzi sobie dziś w radiu, streamingu i innych przestrzeniach?”.

W tym roku NEXT rozszerzył swój program konferencyjny. Dzięki temu była okazja do wyjścia poza czysto muzyczną tematykę. Wśród paneli były takie poświęcone zdrowiu – „Czy można na trzeźwo?” oraz „Niech nas usłyszą. O niedosłuchu w branży muzycznej”. Była też rozmowa o nowych technologiach i mediach – „Kto nam dziś podsuwa dźwięki? Algorytmy vs. Dziennikarze”, na którą zaprosiła Estrada Poznańska. W tym roku po raz pierwszy transmitowaliśmy na żywo całą konferencję – możesz obejrzeć ją na YouTube NEXT FEST.

Mówią o NEXT FEST: zakulisowe rozmowy mediów i twórców internetowych

W tym roku w Poznaniu spotkało się prawie 250 dziennikarzy, podcasterów, fotografek, twórców treści, influencerek – nie tylko w roli gości! To oni prowadzili panele konferencyjne, nadawali audycje na żywo z CK Zamek dla radiowej Trójki, Czwórki, Radia Afera oraz Radio 357, rozmawiali w artystami dla RMF MAXX, Interia Muzyka, Rozmów Rawicza, ChilliZet, a także współtworzyli festiwalowe treści, które mogliście obserwować w social mediach NEXT FEST: Maya Krav (TikTok Content Creator), Karol „Carlos” Kornet, Ola Szczepaniak (Na Żywioł Podcast) i Kuba Banaszewski (Koncerty w Polsce) prowadzili rozmowy na backstage z artystami dla NEXT TV.

Obok muzyki NEXT FEST także dużo wartościowych rozmów, spotkania, powroty do Poznania. Jakimi wrażeniami podzielili się dziennikarze oraz artyści?

„Mój pierwszy raz na festiwalu. Panele dyskusyjne, mnóstwo wspaniałych koncertów, a przede wszystkim ludzie. (…) Jestem tak bardzo naładowany mega dobrą energią, że aż łzy płyną mi do oczu. Z jednej strony nie chce mi się wracać, bo jestem zachwycony klimatem całego przedsięwzięcia, świetną organizacją i w ogóle potrzebą istnienia takiego wydarzenia. Poczułem od poznaniaków najcieplejszą gościnność” – Kamil Wróblewski, TOK FM.

„Dla polskiej branży muzycznej wiosna od lat zaczyna się pod koniec kwietnia w Poznaniu. (…) W showcase’ach najpiękniejsze są jednak te momenty, kiedy człowiek się zagada i zamiast iść na zaplanowany występ w innym klubie, przypadkowo obejrzy koncert kogoś, kogo wcale zamiaru oglądać nie miał. I szczęka mu opadnie. I nie będzie wiedział, co tu się w ogóle odwaliło” – Jędrzej Słodkowski, Małgorzata Muraszko, wyborcza.pl.

„NEXT FEST to różnorodność. Zawsze przyjeżdżam zaciekawiony tym, co się tutaj wydarzy, kogo spotkam i wyjeżdżam z tego festiwalu z jeszcze bardziej otwartą głową. I to wydaje mi się jest największy cel tego festiwalu – żeby uświadamiać ludzi na nową muzykę, tę jeszcze nieodkrytą. I otwierać jeszcze szerzej głowy na nowe doznania. No cudownie, tu jest wszystko!” – Mateusz Opyrchał, RMF FM.

„A sam festiwal? Świetnie zorganizowany i wkomponowany w mnogość poznańskich klubów i miejscówek. Czuć było w powietrzu, że w stolicy Wielkopolski panuje prawdziwe muzyczne święto. A świadoma, nieprzypadkowa i głodną wrażeń publika tylko te wrażenia podbijała. Polska, jak wiemy, festiwalami stoi, jednak Next Fest wyróżnia się na tym tle spójnym i przemyślanym obliczem, które intryguje, przyciąga i sprawia, że z Poznania wraca się z pełnym bagażem nowych muzycznych inspiracji” –Koncerty w Polsce, Facebook.

„Pierwszy raz na festiwalu showcase’owym zdarzyło mi się, że podobał mi się absolutnie każdy koncert” – Cezary Kotowicz, Konto z muzyką, Instagram.

„NEXT FEST to okazja do spotkania się z ludźmi, z którymi nie mam okazji spotkać się na co dzień w Warszawie. Miejsce odkryć – chodzę na to, co chcę zobaczyć, ale uprawiam też turystykę showcase’ową-znajomościową. Jak spotkam kogoś, kto mnie namówi, to jestem w stanie porzucić swój program i sprawdzić, co kogo poruszyło” – Łukasz Kamiński, Music Week Poland.

„NEXT kojarzy mi się z tym, że są tu ludzie, dla których muzyka jest ważna. Mam takie momenty, że sobie myślę: <> i tego typu impreza pokazuje, że jednak są ludzie, dla których jest ona turbo ważna” – Bartek Dziedzic, producent muzyczny.

„Uwielbiam ten czas, gdy serce tętni nextowymi emocjami! Jest pięknie, jest muzycznie, jest intensywnie!” – podrozemuzyczne, Instagram

„Poznań, brak mi słów. Byliście najlepsi. To było idealne rozpoczęcie sezonu, do zoba na szlaku tego lata” – Baasch, Instagram.

„Ale było NEXT FEST !!!!! Myślałam, że przyjdą trzy osoby. Myliłam się 🫡 Dziękuję Wam za wsparcie, będę o tym pamiętać 🩷” – Kathia, Instagram.

„Wywołaliście pożar i cała się jaram! 🔥 Koncert, który zagraliśmy dla was po dłuższej przerwie na NEXT FEST w Poznaniu przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Wypełniliście Blue Note po same brzegi i wiemy też, że nie wszystkim udało się wejść. Wrócimy do Poznania z pewnością, nie martwicie się. Dzięki serdeczne Good Taste Prodution tworzenie tak wspaniałej przestrzeni dla muzyki” – Blauka, Instagram.

„Cudownie było przyjechać na NEXT FESTIVAL 💖 dziękuję! Tutaj od lat roi się od wspaniałych zespołów – sam debiutowałem tutaj ze swoim projektem w 2017 roku 💖” – Ralph Kaminski, Instagram.

Na co komu showcase?

Jednym z tytułów paneli był „Na co komu showcase?”, czyli próba odpowiedzi na pytanie, co tego typu wydarzenia wnoszą do sceny muzycznej, jak ją zmieniają, wzbogacają, jakie stoją przed nimi wyzwania. Padło wiele (trzeba zaznaczyć, że optymistycznych) odpowiedzi, a najważniejszą było to, że dzięki showcase’om ludzie mogą wspólnie przeżywać muzykę, wspólnie ją odkrywać, rozmawiać o niej, w końcu wspólnie się w niej zakochiwać. A te słowa idealnie wpisywały się w myśl przewodnią tegorocznego NEXTa, czyli „Find Your NEXT lover”.

See you next year!

Jeśli więc zakochać się wiosną w muzyce, to tylko w Poznaniu, bo ten wielkopolski festiwal szybko urósł do jednej z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce. Widać to było po jakości koncertów i paneli, po liczbie delegatów i delegatek, w końcu po potężnym zainteresowaniu mediów, tych największych, tradycyjnych, i tych zajawkowych, blogowych. Nie pozostaje więc nic innego, by już rezerwować sobie czas na przyszłą edycję NEXT FEST, która odbędzie się między 16 a 18 kwietnia.

Next Fest, Poznań, 24-26/4/25, fot. mat. pras.