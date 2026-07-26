Młodzieńcze listy Morrisseya trafią na aukcję. Przewidział swoją karierę gwiazdy rocka: „Jestem gotowy na supergwiazdorstwo”

Nieznane wcześniej listy napisane przez Morrisseya w czasach nastoletnich zostaną wystawione na aukcji. Archiwum pokazuje młodego artystę jeszcze przed powstaniem zespołu The Smiths – pełnego ambicji, pewnego siebie i przekonanego, że w przyszłości zostanie gwiazdą muzyki.

Kolekcja zatytułowana „Before The Smiths: The Morrissey Letters” obejmuje setki odręcznie napisanych stron, które przyszły wokalista The Smiths wysyłał do swojego korespondencyjnego przyjaciela Simona Pitta w latach 1974–1979. Morrissey miał wówczas od 14 do 20 lat.

Listy zostaną wystawione na sprzedaż przez Dawsons Auctioneers 26 sierpnia. ŁąNajstarszy zachowany list pochodzi z marca 1974 roku, gdy Morrissey miał zaledwie 14 lat. Już wtedy jasnoczna wartość wszystkich 65 części kolekcji szacowana jest na ponad 22 tysiące funtów.

Morrissey jako nastolatek marzył o sławie

Najstarszy zachowany list pochodzi z marca 1974 roku, gdy Morrissey miał zaledwie 14 lat. Już wtedy jasno określał swoje plany na przyszłość.

W jednym z fragmentów napisał:

„Moim celem jest zostać gwiazdą rock and rolla albo aktorem lub pisarzem”.

Do listu dołączono także oryginalne zgłoszenie Simona Pitta do programu korespondencyjnego, które Morrissey później opatrzył komentarzem:

„I pomyśleć, że wszystko zaczęło się tutaj”.

„Zawsze mówiłem, że jestem geniuszem”

Wczesne listy Morrisseya pokazują jego charakterystyczną pewność siebie i poczucie humoru, które później stały się jednym z jego znaków rozpoznawczych.

W jednym z dokumentów przyszły lider The Smiths napisał:

„Zawsze mówiłem, że jestem geniuszem, ale nikt nie słuchał”.

Korespondencja ukazuje również jego pierwsze próby wejścia do świata muzyki, między innymi nieudaną aplikację o pracę w magazynie muzycznym „Disc”.

Listy dokumentują narodziny brytyjskiej sceny punkowej

Archiwum Morrisseya to nie tylko zapis jego osobistych ambicji, ale również wyjątkowy dokument historii muzyki. W listach opisywał rozwój brytyjskiego punku, swoje zainteresowanie muzyką oraz spotkania z ważnymi postaciami sceny.

Morrissey wspominał między innymi koncerty Sex Pistols w Manchesterze w 1976 roku, które odbyły się w klubie Lesser Free Trade Hall. Początkowo był entuzjastycznie nastawiony do zespołu, jednak później zmienił zdanie i napisał:

„Jeśli chodzi o Pistolsów… byli żałośni. Wycofuję wszystko, co powiedziałem o Pistolsach… Są po prostu źli. Kropka”.

W listach pojawiają się również wspomnienia spotkań z takimi artystami jak Patti Smith, Johnny Thunders czy Jerry Nolan, a także wizyty w legendarnym nowojorskim klubie CBGB.

Morrissey próbował dołączyć do The Clash

Jednym z ciekawszych fragmentów kolekcji jest opis próby dołączenia Morrisseya do zespołu The Clash jeszcze przed zdobyciem przez grupę światowej sławy.

Artysta twierdził, że gitarzysta Mick Jones kojarzył go dzięki licznym listom, które wysyłał do muzycznej prasy. Dokument opisujący te wydarzenia został wyceniony na kilkaset funtów.

Pierwsze doświadczenia sceniczne Morrisseya

Listy pokazują także moment, w którym Morrissey po raz pierwszy poczuł smak występów na scenie. Jako wokalista punkowego zespołu The Nosebleeds pisał z ogromnym entuzjazmem:

„Jestem w show-biznesie! Jeszcze zaskoczę ten nieświadomy świat!”.

Niedługo później jego ambicje były jeszcze większe:

„Jedna rzecz, której nie zrobię, to nagrywanie tylko dla samego nagrywania… Jestem gotowy na supergwiazdorstwo. Ale przecież zawsze byłem gwiazdą, prawda?”.

Listy zachowane przez ponad 40 lat

Simon Pitt przechowywał korespondencję przez ponad cztery dekady. Z czasem został poetą, performerem i opowiadaczem historii, a w 2000 roku pełnił funkcję Poety Laureata Birmingham. Zmarł w 2025 roku.

Peter Mason z Dawsons Auctioneers określił kolekcję jako niezwykle rzadki zapis młodości Morrisseya i ważny dokument brytyjskiej historii kultury.

Według aukcjonera listy pokazują nie tylko literacki talent przyszłego wokalisty The Smiths, ale również jego poczucie humoru i wyjątkowy sposób patrzenia na świat.