Minął rok od afery z „kiss camem” na koncercie Coldplay. Jak potoczyły się losy Andy’ego Byrona i Kristin Cabot?

Minął rok od wydarzenia, które stało się jednym z największych internetowych viralów 2025 roku. Podczas koncertu zespołu Coldplay na stadionie Gillette Stadium w amerykańskim Foxborough kamera skierowana na publiczność uchwyciła obejmujących się Andy’ego Byrona oraz Kristin Cabot.

Gdy para zobaczyła siebie na telebimach, oboje natychmiast próbowali ukryć twarze. Sytuację skomentował ze sceny wokalista Coldplay, Chris Martin, który zażartował:

„Albo mają romans, albo są po prostu bardzo nieśmiali”.

Kilka sekund wystarczyło, aby nagranie błyskawicznie obiegło media społecznościowe i wywołało lawinę komentarzy.

Kim byli bohaterowie głośnego nagrania?

Internauci szybko ustalili, że mężczyzną widocznym na nagraniu był Andy Byron, pełniący funkcję prezesa firmy technologicznej Astronomer. Towarzyszyła mu Kristin Cabot, dyrektorka działu HR w tej samej spółce.

Sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie, ponieważ oboje pozostawali w związkach małżeńskich, a dodatkowo Byron był przełożonym Cabot.

Oboje pożegnali się z firmą

Medialna burza bardzo szybko odbiła się na ich karierach zawodowych.

Andy Byron zrezygnował ze stanowiska prezesa Astronomera, a kilka dni później z firmy odeszła również Kristin Cabot. Ich nazwiska przez wiele tygodni nie schodziły z nagłówków amerykańskich mediów, które śledziły zarówno rozwój sytuacji zawodowej, jak i prywatnej.

Andy Byron dostał drugą szansę

Po ujawnieniu romansu pojawiły się doniesienia, że małżeństwo Andy’ego Byrona przechodzi poważny kryzys. Media informowały nawet, że były prezes wyprowadził się ze wspólnego domu.

Kilka miesięcy później pojawiły się jednak informacje, że jego żona Megan Byron postanowiła dać mu drugą szansę. Według najnowszych doniesień para nadal pozostaje razem, choć konsekwentnie unika publicznych komentarzy na temat wydarzeń z koncertu Coldplay.

Kristin Cabot zabrała głos

Inaczej potoczyły się losy Kristin Cabot. Była dyrektorka HR wyjaśniła później, że w czasie romansu pozostawała już w separacji z mężem. Mimo to po wybuchu afery do sądu trafiły dokumenty rozwodowe.

W rozmowie z „The New York Times” przyznała, że poniosła konsekwencje swoich decyzji.

– „Podjęłam złą decyzję. Wzięłam za nią odpowiedzialność i zrezygnowałam z kariery” – powiedziała.

Cabot ujawniła również, że przez pewien czas utrzymywała kontakt z Andym Byronem, jednak z biegiem miesięcy ich relacja stopniowo wygasła.

„Ludzie popełniają błędy”

Była menedżerka odniosła się także do ogromnej fali hejtu, jaka spadła na nią po ujawnieniu nagrania.

Przyznała, że chce, aby jej dzieci wiedziały, że każdy może popełnić poważny błąd, jednak nie usprawiedliwia to kierowania wobec kogokolwiek gróźb czy nienawiści.

Dodała również, że podczas koncertu Coldplay na stadionie obecny był także jej mąż, któremu miała towarzyszyć inna kobieta.

Nowy rozdział po kryzysie

Po odejściu z Astronomera Kristin Cabot postanowiła wykorzystać własne doświadczenia zawodowo. W kwietniu 2026 roku wystąpiła podczas konferencji poświęconej zarządzaniu kryzysami wizerunkowymi, gdzie opowiadała o konsekwencjach medialnych skandali oraz odbudowie reputacji.

Według amerykańskich mediów prowadzi również prywatne konsultacje z zakresu komunikacji kryzysowej. Za półgodzinne spotkanie ma pobierać około 875 dolarów.

Kilka sekund, które zmieniły wszystko

Choć od koncertu Coldplay minął już rok, nagranie nadal regularnie pojawia się w mediach społecznościowych jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych viralowych materiałów ostatnich lat.

Dla Andy’ego Byrona i Kristin Cabot kilka sekund przed stadionową kamerą okazało się początkiem wydarzeń, które całkowicie odmieniły ich życie zawodowe i prywatne oraz na długo zapisały się w historii internetowych sensacji.