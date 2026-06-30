Metallica złamała zakaz stadionowy. W Cardiff zagrali hit Toma Jonesa 

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Metallica po raz kolejny udowodniła, że potrafi zaskoczyć publiczność. Podczas koncertu w Cardiff w Walii zespół wykonał legendarny przebój „Delilah” autorstwa Toma Jonesa. Występ wzbudził ogromne zainteresowanie, ponieważ utwór od kilku lat objęty jest zakazem wykonywania na stadionie Principality Stadium podczas wydarzeń sportowych.

Tradycja „Kirk & Rob Doodle” ponownie zachwyciła publiczność

Stałym elementem koncertów Metalliki podczas trasy M72 World Tour jest segment „Kirk & Rob Doodle”. W jego trakcie gitarzysta Kirk Hammett oraz basista Rob Trujillo wykonują utwór lokalnego artysty. Trujillo dodatkowo przejmuje rolę wokalisty, a publiczność ma okazję usłyszeć wyjątkową interpretację znanych przebojów.

Polscy fani mogli zobaczyć ten moment 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie muzycy wykonali utwór „Chcemy być sobą” zespołu Perfect.

Dlaczego „Delilah” jest zakazana na stadionie w Cardiff?

Podczas występu w Cardiff muzycy sięgnęli po jeden z największych hitów Toma Jonesa – „Delilah”, wydany w 1968 roku. Wybór utworu nie był przypadkowy, ale okazał się wyjątkowo kontrowersyjny.

W 2023 roku Walijski Związek Rugby (WRU) zdecydował o usunięciu piosenki z oficjalnych playlist stadionu Principality Stadium oraz zakazał jej wykonywania przez chóry i grupy muzyczne podczas meczów reprezentacji Walii.

Powodem decyzji był tekst utworu, który opowiada historię zazdrosnego mężczyzny dokonującego zabójstwa swojej partnerki. Według władz stadionu przekaz piosenki może być odbierany jako nieodpowiedni w kontekście działań przeciwko przemocy domowej.

Fani Metalliki nie kryli rozbawienia

Nagrania z koncertu bardzo szybko pojawiły się w mediach społecznościowych. Wielu fanów z humorem komentowało decyzję zespołu o wykonaniu zakazanego utworu. W sieci pojawiały się wpisy sugerujące, że przedstawiciele Walijskiego Związku Rugby z pewnością nie byli zachwyceni takim wyborem repertuaru.

Mimo kontrowersji publiczność entuzjastycznie przyjęła wykonanie „Delilah”, wspólnie śpiewając refren z muzykami.

Tom Jones odpowiada na zarzuty

Sam Tom Jones wielokrotnie odnosił się do krytyki dotyczącej swojego przeboju. Artysta podkreślał, że utwór nie ma na celu promowania przemocy, a jego tekst jest historią opowiedzianą z perspektywy bohatera. Zdaniem wokalisty wiele osób interpretuje przekaz piosenki zbyt dosłownie.

Metallica kończy trasę M72 i szykuje nowy rozdział

Koncert w Cardiff był jednym z ostatnich przystanków trasy M72 World Tour, podczas której Metallica promowała album „72 Seasons”. Przed zespołem pozostały jeszcze dwa występy w Londynie.

Po zakończeniu światowego tournée muzycy zaplanowali kilkumiesięczną przerwę. Jesienią 2026 roku rozpoczną natomiast wyjątkową rezydenturę „Metallica: Life Burns Faster” w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, gdzie zagrają 24 koncerty.