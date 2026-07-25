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Margaret prezentuje „Primabalerinę”. To pierwszy singiel z EP „VOICE”

Nowy etap twórczości Margaret

2026.07.25

opublikował:

Margaret 2026 sony musicok

Margaret rozpoczyna kolejny rozdział swojej muzycznej historii. Artystka zaprezentowała singiel „Primabalerina”, który jest pierwszą zapowiedzią nadchodzącej EP-ki „VOICE” – drugiej części większego projektu wydawniczego „TRIPOLAR”.

Nowy materiał jest kontynuacją artystycznej drogi rozpoczętej po dobrze przyjętym albumie „Siniaki i cekiny”, który zdobył status złotej płyty jeszcze przed oficjalną premierą. Tym razem Margaret ponownie pokazuje, że nie boi się eksperymentować z brzmieniem, estetyką i własnym wizerunkiem.

„TRIPOLAR” zabiera słuchaczy w bardziej osobistą podróż

Projekt „TRIPOLAR” został podzielony na trzy wyjątkowe części: BODY, VOICE oraz MIND. Każda z EP-ek ma przedstawiać inną perspektywę artystki i odkrywać kolejne elementy jej osobowości.

Pierwsza część projektu skupiała się na energii inspirowanej muzyką EDM, natomiast EP „VOICE” zabiera słuchaczy w bardziej osobistą podróż. Margaret nie tworzy nowej postaci – zamiast tego pokazuje siebie w bardziej autentycznej, świadomej i emocjonalnej odsłonie.

Trzy części projektu symbolizują trzy różne aspekty kobiecości: ciało, głos i umysł.

„VOICE” to opowieść o odnalezieniu własnego głosu

Nowa EP-ka Margaret skupia się na znaczeniu głosu – nie tylko jako narzędzia muzycznego, ale również sposobu wyrażania siebie. Artystka zastanawia się, co tak naprawdę wpływa na nasze decyzje, emocje i sposób komunikacji.

Margaret o projekcie mówi:

„Wszyscy myślą, że EP-ka VOICE będzie o zabieraniu głosu. A ja, zanim go zabiorę, próbuję odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Czyj on właściwie jest?”

Artystka porusza temat wpływu otoczenia, kultury, oczekiwań społecznych oraz własnych doświadczeń na to, jak wyrażamy siebie.

„Bo żeby mówić głośno, trzeba mieć pewność, że mówi się własnym głosem. I właśnie o tym jest VOICE”.

„Primabalerina” – emocjonalna historia o komunikacji

Pierwszy singiel promujący EP „VOICE” nosi tytuł „Primabalerina”. To utwór opowiadający o znaczeniu szczerej komunikacji w relacjach oraz o potrzebie mówienia otwarcie o swoich emocjach i oczekiwaniach.

Piosenka łączy nostalgiczne brzmienie z mocnym popowym charakterem. Margaret kontynuuje w niej kierunek znany między innymi ze współpracy z Dawidem Kwiatkowskim – stawia na wyrazistą melodię, emocje i refren, który szybko zapada w pamięć.

Teledysk pokazuje nową stronę artystki

Premierze singla „Primabalerina” towarzyszy teledysk, który prezentuje odświeżony wizerunek Margaret. Artystka stawia na minimalizm, naturalność oraz emocje przekazywane za pomocą ruchu i mimiki.

W klipie nie pojawiają się dodatkowi bohaterowie ani rozbudowana choreografia. Cała uwaga skupia się na samej Margaret, która pokazuje zarówno delikatność, jak i wewnętrzną siłę.

Estetyka teledysku nawiązuje do ponadczasowych kampanii modowych, podkreślając surowe piękno i pewność siebie artystki.

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