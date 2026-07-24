Malik Montana: „Dla ludzi szacunek, frajerom pogarda. Ja nie wybaczam zdrady, idziesz prosto w piach”

Malik Montana ponownie udowadnia, że nie boi się muzycznych eksperymentów. Artysta zaprezentował nowy singiel „Piękny Sen”, który powstał we współpracy z amsterdamskim producentem SRNO. To kolejny wspólny projekt duetu odpowiedzialnego wcześniej za sukces utworu „Jetlag”. Efektem jest nowoczesna produkcja, która łączy polski rap z międzynarodowym brzmieniem i ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych hitów tego sezonu.

„Piękny Sen” to połączenie polskiego rapu i holenderskiej produkcji

Nowy utwór Malika Montany wyróżnia się świeżym podejściem do brzmienia. Za produkcję odpowiada SRNO – producent z Amsterdamu, który po raz kolejny pokazuje, jak skutecznie łączyć różne muzyczne inspiracje. W „Pięknym Śnie” słychać nowoczesne beaty, chwytliwe melodie i charakterystyczny klimat, z którego słynie twórczość Malika Montany.

To propozycja dla słuchaczy ceniących zarówno klasyczny rap, jak i bardziej melodyjne, współczesne produkcje. Międzynarodowa współpraca sprawia, że utwór brzmi świeżo i wyróżnia się na tle wielu premier pojawiających się na polskiej scenie muzycznej.

Malik Montana i SRNO ponownie razem

Fani z pewnością pamiętają wcześniejszą współpracę Malika Montany z SRNO przy utworze „Jetlag”, który zdobył dużą popularność i udowodnił, że połączenie polskiego rapu z zagraniczną produkcją może przynieść świetne rezultaty.

„Piękny Sen” kontynuuje ten kierunek. Dynamiczny podkład, nowoczesne aranżacje oraz charakterystyczny styl rapera tworzą kompozycję, która od pierwszych sekund przyciąga uwagę i zachęca do kolejnych odsłuchów.

Chwytliwy refren i nowoczesne brzmienie

Jednym z najmocniejszych elementów singla jest melodyjny refren, który łatwo wpada w ucho. To właśnie on sprawia, że „Piękny Sen” ma potencjał, by na długo zagościć w playlistach fanów rapu i muzyki miejskiej.

Całość uzupełnia dopracowana produkcja, która łączy energię klubowych brzmień z nowoczesnym hip-hopem. To utwór, który równie dobrze sprawdzi się podczas jazdy samochodem, na imprezie czy w codziennym słuchaniu.