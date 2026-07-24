CGM

Malik Montana: „Dla ludzi szacunek, frajerom pogarda. Ja nie wybaczam zdrady, idziesz prosto w piach”

Jak co piątek, Malik z premierowym numerem

2026.07.24

opublikował:

Malik 2026

Malik Montana ponownie udowadnia, że nie boi się muzycznych eksperymentów. Artysta zaprezentował nowy singiel „Piękny Sen”, który powstał we współpracy z amsterdamskim producentem SRNO. To kolejny wspólny projekt duetu odpowiedzialnego wcześniej za sukces utworu „Jetlag”. Efektem jest nowoczesna produkcja, która łączy polski rap z międzynarodowym brzmieniem i ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych hitów tego sezonu.

„Piękny Sen” to połączenie polskiego rapu i holenderskiej produkcji

Nowy utwór Malika Montany wyróżnia się świeżym podejściem do brzmienia. Za produkcję odpowiada SRNO – producent z Amsterdamu, który po raz kolejny pokazuje, jak skutecznie łączyć różne muzyczne inspiracje. W „Pięknym Śnie” słychać nowoczesne beaty, chwytliwe melodie i charakterystyczny klimat, z którego słynie twórczość Malika Montany.

To propozycja dla słuchaczy ceniących zarówno klasyczny rap, jak i bardziej melodyjne, współczesne produkcje. Międzynarodowa współpraca sprawia, że utwór brzmi świeżo i wyróżnia się na tle wielu premier pojawiających się na polskiej scenie muzycznej.

Malik Montana i SRNO ponownie razem

Fani z pewnością pamiętają wcześniejszą współpracę Malika Montany z SRNO przy utworze „Jetlag”, który zdobył dużą popularność i udowodnił, że połączenie polskiego rapu z zagraniczną produkcją może przynieść świetne rezultaty.

„Piękny Sen” kontynuuje ten kierunek. Dynamiczny podkład, nowoczesne aranżacje oraz charakterystyczny styl rapera tworzą kompozycję, która od pierwszych sekund przyciąga uwagę i zachęca do kolejnych odsłuchów.

Chwytliwy refren i nowoczesne brzmienie

Jednym z najmocniejszych elementów singla jest melodyjny refren, który łatwo wpada w ucho. To właśnie on sprawia, że „Piękny Sen” ma potencjał, by na długo zagościć w playlistach fanów rapu i muzyki miejskiej.

Całość uzupełnia dopracowana produkcja, która łączy energię klubowych brzmień z nowoczesnym hip-hopem. To utwór, który równie dobrze sprawdzi się podczas jazdy samochodem, na imprezie czy w codziennym słuchaniu.

 

Tagi


Popularne newsy

Roxie
NEWS

Roksana Węgiel zapozowała topless. Fani nie szczędzą komplementów

Skolim 2026
NEWS

Rzecznik rządu komentuje ceny paliw na stacji Skolima. „Orlen będzie analizował ceny paliw na swoich stacjach”

Doda 2026 IG
NEWS

Doda odpowiada Young Leosi i Oliwce Brazil. O ich apelu przeczytała w CGM-ie

Zabson Sentino Hellfield Sopot 2026
NEWS

Żabson, Sentino i Hellfield zabierają słuchaczy do „polskiego Miami”. Powstał wakacyjny hit o Sopocie

Quebo fest Foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-8
NEWS

Quebonafide rozwiał wątpliwości fanów. „Galaktyka” była tylko prowokacją rapera

D4vd
NEWS

W garażu D4vd doszło do krwawej masakry? Specjalistka z wydziału kryminalistycznego twierdzi, że znaleziono w nim mnóstwo śladów krwi

Roxie Kevin IG 2026
NEWS

Roksana Węgiel o kulisach ślubu z Kevinem Mglejem. „Moi rodzice musieli zrozumieć, że nie jestem już małą dziewczynką”

Polecane

CGM
Doda 2026 IG

Doda odpowiada Young Leosi i Oliwce Brazil. O ich apelu przeczytała w ...

Young Leosia i Oliwka Brazil doczekały się szybkiej odpowiedzi

6 godzin temu

CGM
Screenshot

Chad Hugo prezentuje nowy singiel „JUMPUPW!NYA”. Widowisko ...

Chad Hugo rozpoczyna solowy rozdział

7 godzin temu

CGM
Ozzy-Osbourne-2

Rok po śmierci Ozzy’ego Osbourne’a. Sharon Osbourne ujawni ...

Minął rok od śmierci legendy heavy metalu

8 godzin temu

CGM
Katy Perry 2026 ig

Film koncertowy Katy Perry trafi do kin. „Lifetimes Tour” ...

Koncert w Paryżu zarejestrowano przy użyciu 60 kamer

9 godzin temu

CGM
BonJovi Approved band photo black & white (credit_ Mark Seliger)

Jon Bon Jovi przerwał koncert w Nowym Jorku. Problemy zdrowotne zmusił ...

Jon Bon Jovi nie dokończył koncertu w Madison Square Garden

10 godzin temu

CGM
Amy Winehouse - Charles Moriarty

15. rocznica śmierci Amy Winehouse. Matka wokalistki: „Była ofia ...

Janis Winehouse wspomina córkę po 15 latach od jej śmierci

11 godzin temu