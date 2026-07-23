CGM

Macy Gray zagra cztery koncerty w Polsce

Legenda soulu odwiedzi Gdańsk, Łódź, Poznań i Wrocław

2026.07.23

opublikował:

Macy Gray

Fani soulu i R&B mają powody do radości. Macy Gray, zdobywczyni nagrody GRAMMY® i autorka światowego hitu „I Try”, powróci do Polski na serię czterech koncertów. Jesienią 2026 roku artystka wystąpi w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu oraz Wrocławiu, prezentując zarówno swoje największe przeboje, jak i materiał z najnowszych wydawnictw.

Macy Gray wystąpi w czterech polskich miastach

Tegoroczna trasa koncertowa obejmie cztery występy:

  • 23 listopada 2026 – B90, Gdańsk
  • 26 listopada 2026 – Wytwórnia, Łódź
  • 27 listopada 2026 – B17, Poznań
  • 29 listopada 2026 – CK A2, Wrocław

To kolejna okazja, aby usłyszeć na żywo jedną z najbardziej charakterystycznych wokalistek współczesnej muzyki soul.

Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Przedsprzedaż biletów dla użytkowników Spotify oraz klientów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 23 lipca o godzinie 10:00.

Sprzedaż ogólna wystartuje w piątek, 24 lipca o godzinie 10:00.

Macy Gray – niepowtarzalny głos współczesnego soulu

Macy Gray od ponad dwóch dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek na światowej scenie muzycznej. Jej charakterystyczny, lekko zachrypnięty głos oraz połączenie soulu, R&B, funku, bluesa i jazzu sprawiły, że wypracowała własny, niepowtarzalny styl.

Przełomowym momentem w jej karierze była premiera debiutanckiego albumu „On How Life Is” w 1999 roku. To właśnie z tego wydawnictwa pochodzi przebój „I Try”, który zdobył ogromną popularność na całym świecie i przyniósł artystce nagrodę GRAMMY® za najlepsze kobiece wykonanie popowe.

Do tej pory Macy Gray sprzedała ponad 25 milionów albumów, zdobyła dwie statuetki BRIT Awards oraz pięć nominacji do nagród GRAMMY®.

Kariera wykraczająca poza muzykę

Artystka współpracowała z wieloma znanymi muzykami, wśród których znaleźli się między innymi Ariana Grande, Bobby Brown czy zespół Galactic. Równocześnie rozwijała karierę aktorską, występując w licznych filmach i serialach, takich jak „Dzień próby”, „For Colored Girls”, „Fuller House”, „Brotherly Love” czy „Cardboard Boxer”.

Dzięki swojej wszechstronności Macy Gray od lat pozostaje jedną z najbardziej oryginalnych postaci światowej sceny muzycznej.

Nowe utwory i niezmienna energia

W 2023 roku wokalistka wydała album „The Reset”, nagrany wspólnie z zespołem The California Jet Club. Płyta porusza tematy samotności, wolności, relacji międzyludzkich i zmian zachodzących we współczesnym świecie.

Rok później Macy Gray zaprezentowała singiel „I AM”, nagrany z Big Freedią. Utwór stał się manifestem autentyczności, samoakceptacji i odwagi w byciu sobą.

Koncerty, których nie mogą przegapić fani soulu

Jesienna trasa będzie okazją do usłyszenia na żywo zarówno największych hitów, jak i nowszych kompozycji artystki. Charakterystyczny głos, ogromna charyzma sceniczna oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie sprawiają, że koncerty Macy Gray od lat cieszą się uznaniem publiczności na całym świecie.

Tagi


Popularne newsy

GUZIOR_PROMO_2 ok
NEWS

Guzior zakończył współpracę ze swoim wieloletnim hypemanem. EvilTwin wydało oficjalne oświadczenie

Skolim
NEWS

Skolim szuka 12 kobiet z „dużymi tyłkami”. Wiemy, ile można zarobić za udział w klipie gwiazdora

Quebo fest Foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-8
NEWS

Quebonafide rozwiał wątpliwości fanów. „Galaktyka” była tylko prowokacją rapera

Skolim 2026
NEWS

Rzecznik rządu komentuje ceny paliw na stacji Skolima. „Orlen będzie analizował ceny paliw na swoich stacjach”

Doda 2026
NEWS

Doda trzy razy nie stawiła się na przesłuchaniu, na którym prokuratura chciała postawić jej zarzuty

Zabson Sentino Hellfield Sopot 2026
NEWS

Żabson, Sentino i Hellfield zabierają słuchaczy do „polskiego Miami”. Powstał wakacyjny hit o Sopocie

d4vd mugshot
NEWS

Ruszyło kluczowe posiedzenie w sprawie d4vd. Prokuratura zapowiada wstrząsające dowody

Polecane

CGM
D4vd

Do garażu D4vd doszło do krwawej masakry? Specjalistka z wydziału krym ...

Wśród zabezpieczonych przedmiotów były plandeka i piły łańcuchowe

2 godziny temu

CGM
Zabson Sentino Hellfield Sopot 2026

Żabson, Sentino i Hellfield zabierają słuchaczy do „polskiego Mi ...

Nowy numer Żabsona to muzyczny hołd dla nadmorskiego kurortu

5 godzin temu

CGM
Paul Mccartney

Paul McCartney pojawił się niespodziewanie podczas wycieczki śladami B ...

Niezwykłe spotkanie podczas Magical Mystery Tour

6 godzin temu

CGM
Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo zabrała głos w sprawie prawa do aborcji. „To nie ...

Olivia Rodrigo ponownie angażuje się w walkę o prawa reprodukcyjne

6 godzin temu

CGM
George Michael

Wspólna piosenka George’a Michaela i Eltona Johna doczekają się ...

Do realizacji projektu potrzebna jest zgoda Eltona Johna

6 godzin temu

CGM
Skolim 2026

Rzecznik rządu komentuje ceny paliw na stacji Skolima. „Orlen bę ...

Stacja paliw Skolima tematem konferencji prasowej

6 godzin temu