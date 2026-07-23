Macy Gray zagra cztery koncerty w Polsce

Fani soulu i R&B mają powody do radości. Macy Gray, zdobywczyni nagrody GRAMMY® i autorka światowego hitu „I Try”, powróci do Polski na serię czterech koncertów. Jesienią 2026 roku artystka wystąpi w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu oraz Wrocławiu, prezentując zarówno swoje największe przeboje, jak i materiał z najnowszych wydawnictw.

Macy Gray wystąpi w czterech polskich miastach

Tegoroczna trasa koncertowa obejmie cztery występy:

23 listopada 2026 – B90, Gdańsk

– B90, Gdańsk 26 listopada 2026 – Wytwórnia, Łódź

– Wytwórnia, Łódź 27 listopada 2026 – B17, Poznań

– B17, Poznań 29 listopada 2026 – CK A2, Wrocław

To kolejna okazja, aby usłyszeć na żywo jedną z najbardziej charakterystycznych wokalistek współczesnej muzyki soul.

Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Przedsprzedaż biletów dla użytkowników Spotify oraz klientów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 23 lipca o godzinie 10:00.

Sprzedaż ogólna wystartuje w piątek, 24 lipca o godzinie 10:00.

Macy Gray – niepowtarzalny głos współczesnego soulu

Macy Gray od ponad dwóch dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek na światowej scenie muzycznej. Jej charakterystyczny, lekko zachrypnięty głos oraz połączenie soulu, R&B, funku, bluesa i jazzu sprawiły, że wypracowała własny, niepowtarzalny styl.

Przełomowym momentem w jej karierze była premiera debiutanckiego albumu „On How Life Is” w 1999 roku. To właśnie z tego wydawnictwa pochodzi przebój „I Try”, który zdobył ogromną popularność na całym świecie i przyniósł artystce nagrodę GRAMMY® za najlepsze kobiece wykonanie popowe.

Do tej pory Macy Gray sprzedała ponad 25 milionów albumów, zdobyła dwie statuetki BRIT Awards oraz pięć nominacji do nagród GRAMMY®.

Kariera wykraczająca poza muzykę

Artystka współpracowała z wieloma znanymi muzykami, wśród których znaleźli się między innymi Ariana Grande, Bobby Brown czy zespół Galactic. Równocześnie rozwijała karierę aktorską, występując w licznych filmach i serialach, takich jak „Dzień próby”, „For Colored Girls”, „Fuller House”, „Brotherly Love” czy „Cardboard Boxer”.

Dzięki swojej wszechstronności Macy Gray od lat pozostaje jedną z najbardziej oryginalnych postaci światowej sceny muzycznej.

Nowe utwory i niezmienna energia

W 2023 roku wokalistka wydała album „The Reset”, nagrany wspólnie z zespołem The California Jet Club. Płyta porusza tematy samotności, wolności, relacji międzyludzkich i zmian zachodzących we współczesnym świecie.

Rok później Macy Gray zaprezentowała singiel „I AM”, nagrany z Big Freedią. Utwór stał się manifestem autentyczności, samoakceptacji i odwagi w byciu sobą.

Koncerty, których nie mogą przegapić fani soulu

Jesienna trasa będzie okazją do usłyszenia na żywo zarówno największych hitów, jak i nowszych kompozycji artystki. Charakterystyczny głos, ogromna charyzma sceniczna oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie sprawiają, że koncerty Macy Gray od lat cieszą się uznaniem publiczności na całym świecie.