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Lars Ulrich zachwycony koncertem U2 w Sphere. „To było coś niewiarygodnego”

Sphere zmienia przyszłość koncertów

2026.07.19

opublikował:

metallica

Foto: P. Tarasewicz

Lars Ulrich przyznał, że koncert U2 w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas zrobił na nim ogromne wrażenie i całkowicie zmienił jego spojrzenie na możliwości współczesnych widowisk muzycznych. Perkusista Metalliki powiedział, że był jednocześnie zachwycony, zainspirowany i onieśmielony tym, co zobaczył podczas historycznego otwarcia obiektu.

Muzyk podzielił się swoimi odczuciami w rozmowie z gitarzystą U2, The Edge’em, w programie Close To The Edge na SiriusXM.

„To zupełnie nowy poziom koncertów”

Ulrich wspominał, że obecność na premierowym koncercie U2 w Sphere była wyjątkowym doświadczeniem.

Jak podkreślił, widowisko pokazało mu zupełnie nowy kierunek rozwoju koncertów. Stwierdził, że był pod ogromnym wrażeniem technologii wykorzystanej podczas występu i uznał ją za kolejny przełom w historii muzyki na żywo.

Metallica przygotowuje się do rezydencji w Sphere

Jesienią 2026 roku Metallica rozpocznie własną serię koncertów w Las Vegas Sphere. Początkowo zespół planował osiem występów między październikiem a końcem miesiąca, jednak ogromne zainteresowanie fanów sprawiło, że liczba koncertów została zwiększona do 24.

Rezydencja będzie odbywać się od października 2026 roku do marca 2027, a koncerty zaplanowano w dwudniowych cyklach.

Lars Ulrich: „To ekscytujące, ale również przerażające”

Perkusista nie ukrywa, że przygotowanie widowiska w jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie obiektów koncertowych na świecie stanowi ogromne wyzwanie.

Ulrich przyznał, że projekt jest niezwykle wymagający i momentami wręcz onieśmielający. Jednocześnie uważa, że wyjście poza strefę komfortu pozwala zespołowi rozwijać się artystycznie i tworzyć wyjątkowe koncertowe doświadczenia.

Sphere zmienia przyszłość koncertów

Las Vegas Sphere wyróżnia się gigantycznym ekranem LED o rozdzielczości 16K oraz nowoczesnym systemem dźwięku przestrzennego, który pozwala tworzyć spektakularne widowiska audiowizualne.

Po sukcesach rezydencji U2, Phish, Dead & Company oraz Eagles, teraz to właśnie Metallica stanie przed zadaniem wykorzystania pełnego potencjału tego innowacyjnego obiektu.

Metallica kończy trasę M72 i przygotowuje nowe widowisko

Zespół zakończył niedawno europejską część trasy M72 World Tour, promującej album 72 Seasons. W ostatnich tygodniach muzycy wystąpili między innymi w Dublinie, Glasgow, Cardiff oraz Londynie, wykonując swoje największe przeboje, takie jak Master of Puppets, Seek & Destroy czy Sad But True.

Po zakończeniu światowej trasy cała uwaga grupy skupia się teraz na przygotowaniu wyjątkowej rezydencji w Sphere, która ma być jednym z najważniejszych wydarzeń koncertowych 2026 i 2027 roku.

 

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