Kodak Black chce zniesienia warunków zwolnienia. Sprawa dotyczy zarzutu handlu MDMA

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Kodak Black chce, aby sąd zakończył obowiązujące wobec niego warunki zwolnienia przedprocesowego. Adwokat rapera twierdzi, że prokuratura nie dochowała ustawowego terminu na wniesienie formalnych zarzutów, dlatego dalsze ograniczenia nie powinny już obowiązywać.

Sprawa dotyczy postępowania prowadzonego w hrabstwie Orange na Florydzie.

Prokuratura miała przekroczyć ustawowy termin

Obrońca rapera, Bradford Cohen, złożył do sądu wniosek o uchylenie kaucji oraz wszystkich warunków zwolnienia przedprocesowego. Argumentuje, że od zatrzymania Kodak Blacka minęło ponad 60 dni, a prokuratura wciąż nie złożyła aktu oskarżenia ani formalnego wniosku o postawienie zarzutów.

Zdaniem prawnika narusza to przepisy obowiązujące na Florydzie, zgodnie z którymi organy ścigania mają określony czas na formalne wszczęcie postępowania wobec osoby pozostającej na wolności.

Jeżeli sąd podzieli tę argumentację, raper mógłby zostać zwolniony z obowiązku przestrzegania warunków nałożonych po wpłaceniu kaucji.

Sprawa dotyczy zarzutu handlu MDMA

Kodak Black został zatrzymany 6 maja w związku z zarzutem dotyczącym handlu substancją MDMA. Śledztwo rozpoczęło się po wydarzeniach z listopada 2024 roku, kiedy policja prowadziła interwencję po zgłoszeniu o oddanych strzałach w rejonie Mercy Drive i Fairvilla Road w Orlando.

Podczas przeszukania dwóch samochodów funkcjonariusze mieli wyczuć zapach marihuany, a następnie odnaleźć marihuanę oraz MDMA. Według dokumentów śledczych około 25 gramów MDMA znaleziono w Lamborghini. Zgodnie z prawem stanu Floryda ilość przekraczająca 14 gramów może stanowić podstawę do postawienia zarzutu handlu tą substancją.

Kodak Black pozostaje na wolności

Po wydaniu nakazu aresztowania Kodak Black dobrowolnie zgłosił się do organów ścigania 6 maja. Dzień później opuścił areszt po wpłaceniu kaucji w wysokości 75 tysięcy dolarów.

Od tego czasu pozostaje na wolności i stosuje się do warunków zwolnienia przedprocesowego.

Sąd nie podjął jeszcze decyzji

Wniosek złożony przez obronę nie dotyczy umorzenia postępowania ani oceny zgromadzonych dowodów. Prawnicy koncentrują się wyłącznie na kwestii proceduralnej i przekonują, że prokuratura nie dochowała wymaganych terminów.

Na razie sąd nie wydał decyzji w tej sprawie, a prokuratura nadal nie przedstawiła formalnego aktu oskarżenia.