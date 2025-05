Kendrick Lamar ustanawia rekord. Najwyższy dochód z koncertu w historii czarnoskórego artysty

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kendrick Lamar po raz kolejny zapisuje się na kartach historii muzyki. Podczas koncertu w AT&T Stadium w Arlington (Teksas), 26 kwietnia 2025 roku, raper wraz z SZA w ramach trasy Grand National Tour osiągnął rekordowy dochód – 11,822 miliona dolarów w jedną noc. To najwyższy wynik w historii koncertu czarnoskórego artysty, występującego jako główna gwiazda lub współgwiazda.

Poprzedni rekord należał do The Weeknd

Dotychczasowy rekord ustanowił The Weeknd w 2022 roku, zarabiając 9,8 miliona dolarów podczas występu w SoFi Stadium w Los Angeles. Sukces Kendricka i SZA znacząco przebił ten wynik, zapisując ich koncert jako najdroższy w historii hip-hopu i czarnoskórych artystów.

„Luther” bije kolejne rekordy na listach przebojów

To nie koniec sukcesów. Wspólny utwór „Luther” Kendricka i SZA spędził 11 tygodni z rzędu na szczycie Billboard Hot 100, zrównując się z kultowym „I’ll Be Missing You” (1997) od Diddy’ego i Faith Evans. To najdłużej utrzymujący się na #1 duet męskiego i żeńskiego artysty.

Najwyższy dochód w historii hip-hopowego koncertu

Już na początku trasy koncertowej w Minneapolis, Kendrick ustanowił rekord najbardziej dochodowego koncertu rapowego w historii, detronizując Eminema. Otwarcie trasy przyniosło ponad 9,1 miliona dolarów i przyciągnęło 47 000 fanów, przy średniej cenie biletu wynoszącej 192,70 USD. To pierwszy raz, gdy koncert hip-hopowy przekroczył próg 9 milionów dolarów przychodu.

Kendrck Lamar i SZA w Polsce

6 sierpnia Kendrick i towarzysząca mu w trakcie Grand National Tour SZA wystąpią na PGE Narodowym w Warszawie. Koncert w Polsce będzie przedostatnim występem artystów w ramach Grand National Tour.