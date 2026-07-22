Kelly Osbourne o śmierci Ozzy’ego: „Tęsknię za sobą sprzed jego odejścia”

Kelly Osbourne podzieliła się poruszającym wpisem na temat żałoby po swoim ojcu, legendarnym muzyku Ozzy’m Osbourne’ie. Rok po śmierci wokalisty Black Sabbath przyznała, że strata ukochanej osoby zmieniła ją na zawsze.

Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 roku w wieku 76 lat. Jego odejście nastąpiło zaledwie kilkanaście dni po jego ostatnim występie scenicznym, podczas którego pożegnał się z fanami w Birmingham razem z zespołem Black Sabbath. Według dokumentów medycznych przyczyną śmierci był zawał serca, a także choroba wieńcowa i Parkinson.

Kelly Osbourne o bólu po stracie ojca

Z okazji pierwszej rocznicy śmierci ojca Kelly Osbourne opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalny wpis zatytułowany „Czego nauczyłam się o żałobie przez ostatni rok”.

Córka rockowej legendy napisała, że żałoba nie oznacza jedynie tęsknoty za osobą, która odeszła, ale również utratę części samego siebie.

„Nie opłakuję tylko ojca, którego straciłam. Opłakuję duszę, którą byłam, zanim śmierć nauczyła moje serce, czym jest strata” — napisała Kelly.

Podkreśliła, że ból po odejściu bliskiej osoby potrafi zmienić sposób patrzenia na życie.

„Tęsknię za tym, kim byłam, zanim mój tata umarł. Zanim moje serce stało się domem dla nieobecności” — dodała.

„Żałoba dzieli życie na dwie części”

Kelly Osbourne zaznaczyła, że dopiero osoby, które doświadczyły ogromnej straty, mogą zrozumieć jej prawdziwy ciężar.

Według niej żałoba zabiera nie tylko ukochaną osobę, ale także dawną wersję człowieka.

„Niektóre straty nie tylko cię łamią. Dzielą twoje życie na dwie osoby — tę, którą byłeś wcześniej, i tę, która zostaje” — napisała.

Jej słowa spotkały się z dużym odzewem fanów Ozzy’ego Osbourne’a, którzy dzielili się wspomnieniami związanymi z muzykiem.

Pierwszy oficjalny Ozzy Day w Birmingham

Rocznica śmierci Ozzy’ego Osbourne’a zbiegła się z pierwszym oficjalnym „Ozzy Day” organizowanym w jego rodzinnym Birmingham. W ramach wydarzenia przygotowano koncerty, wspomnienia i specjalne hołdy dla artysty, który na zawsze zapisał się w historii muzyki rockowej.

Syn muzyka, Jack Osbourne, zachęcał fanów do dzielenia się historiami o swoim ojcu.

„Chcę, żeby cały dzień 22 lipca był wypełniony niesamowitymi historiami o Ozzy’m” — powiedział.

Rodzina nadal pielęgnuje pamięć o legendzie rocka

Po śmierci Ozzy’ego jego bliscy wielokrotnie publicznie wspominali artystę. Sharon Osbourne, żona muzyka, przyznała, że nadal odczuwa jego brak.

Kelly wcześniej mówiła, że po śmierci ojca „przez jakiś czas nie będzie sobą”, opisując żałobę jako proces, który przychodzi falami.

W 2026 roku Kelly i Sharon odebrały pośmiertną nagrodę Lifetime Achievement Award przyznaną Ozzy’emu podczas gali BRIT Awards. Rodzina pracuje również nad kolejnymi projektami związanymi z dziedzictwem artysty, w tym planowanym filmem biograficznym o Ozzy’m i Sharon Osbourne’ach.