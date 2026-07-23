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Kazik Na Żywo „Porozumienie ponad podziałami” wraca na picture winylu

Ruszył limitowany preorder

2026.07.23

opublikował:

KNZ

Miłośnicy twórczości Kazika Na Żywo mają powody do radości. Po długim oczekiwaniu ruszył preorder reedycji kultowego albumu „Porozumienie ponad podziałami”. Wydawnictwo trafi do sprzedaży w kilku limitowanych wersjach, przygotowanych z myślą zarówno o kolekcjonerach, jak i fanach klasycznych nośników.

Przedsprzedaż potrwa wyłącznie do 12 sierpnia 2026 roku do godziny 11:59. Po zamknięciu okna preorderowego nie będzie już możliwości zakupu albumu.

„Porozumienie ponad podziałami” w wyjątkowym wydaniu picture disc

Największą atrakcją tegorocznej reedycji jest picture disc, czyli dwupłytowy winyl z grafiką albumu umieszczoną bezpośrednio na płytach. To kolekcjonerska edycja przygotowana w specjalnym pudełku z wieczkiem, a każdy egzemplarz zostanie ręcznie ponumerowany.

To wydanie skierowane przede wszystkim do fanów poszukujących unikatowych wersji klasycznych albumów.

Klasyczne winyle w dwóch kolorach

Dla osób preferujących tradycyjne wydania przygotowano podwójny winyl 2×180 g w dwóch wariantach kolorystycznych:

  • Obsidian – przezroczysto-czarny,
  • Emerald – przezroczysto-zielony.

Obie wersje zostaną wydane w opakowaniu typu gatefold, z bezpyłową antystatyczną kopertą. Każdy egzemplarz również otrzyma indywidualny numer, co podkreśla limitowany charakter całej edycji.

Nowy mastering i dodatkowe wydania

Reedycja albumu została przygotowana z nowym masteringiem wykonanym przez SP Records w standardzie 45 RPM, co ma zapewnić jeszcze lepszą jakość odsłuchu.

Oprócz wydań winylowych do sprzedaży trafi także kaseta magnetofonowa, a w ofercie znajdą się również oficjalne koszulki, w tym modele Vinyl Edition oraz Full Print, dostępne także w wersjach damskich.

Preorder trwa tylko do 12 sierpnia

Wydawca podkreśla, że liczba wyprodukowanych egzemplarzy zostanie ustalona na podstawie liczby zamówień złożonych podczas preorderu. Oznacza to, że po 12 sierpnia 2026 roku album nie będzie już dostępny w sprzedaży.

Wysyłka wszystkich zamówień rozpocznie się 30 listopada 2026 roku.

SP Records zapowiada kolejną premierę

Przy okazji startu sprzedaży reedycji „Porozumienia ponad podziałami” zapowiedziano również kolejny preorder. Już 29 lipca ruszy przedsprzedaż wydawnictwa „Kult Tenerife 29.11.2024 cz. 6 (i ostatnia)”, która potrwa do 19 sierpnia. Wysyłkę zamówień zaplanowano na 16 listopada 2026 roku.

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