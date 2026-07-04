Kanada dołącza do Eurowizji. Historyczny debiut zaplanowano na 2027 rok

Kanada po raz pierwszy w historii wystąpi w Konkursie Piosenki Eurowizji. Organizatorzy potwierdzili, że kraj z Ameryki Północnej zadebiutuje w konkursie w 2027 roku, co określono jako kolejny krok w globalnym rozwoju wydarzenia.

Kanada oficjalnie w Eurowizji 2027

Europejska Unia Nadawców (EBU) oraz kanadyjscy nadawcy CBC/Radio-Canada ogłosili, że Kanada dołączy do Eurowizji jako pełnoprawny uczestnik. Debiut ma nastąpić podczas 71. edycji konkursu, która odbędzie się w Sofii w Bułgarii w maju 2027 roku.

Kanada stanie się pierwszym nowym krajem w Eurowizji od czasu dołączenia Australii w 2015 roku.

Jak Kanada będzie wybierać reprezentanta?

Według zapowiedzi CBC/Radio-Canada szczegóły dotyczące wyboru reprezentanta Kanady zostaną ujawnione w późniejszym terminie. Wiadomo jednak, że kraj weźmie udział w półfinałach konkursu, podobnie jak większość uczestników spoza tzw. „Wielkiej Piątki”.

Marie-Philippe Bouchard, prezes CBC/Radio-Canada, podkreśliła, że udział w Eurowizji ma pomóc w promocji kanadyjskich artystów na jednej z największych muzycznych scen świata.

Eurowizja coraz bardziej globalna

Organizatorzy konkursu podkreślają, że udział Kanady to dowód na rosnący międzynarodowy charakter wydarzenia. Jak zaznaczył Martin Green z EBU, Eurowizja, mimo że powstała w Europie, coraz częściej otwiera się na artystów z całego świata.

Wcześniej w konkursie uczestniczyły już kraje spoza Europy, takie jak Australia czy Izrael, co potwierdza globalny kierunek rozwoju wydarzenia.

Kanadyjskie powiązania z Eurowizją

Choć Kanada nigdy wcześniej nie brała udziału w konkursie, ma silne związki z jego historią. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest Céline Dion, która w 1988 roku wygrała Eurowizję, reprezentując Szwajcarię.

Z Kanadą związane są także inne artystki, które występowały w barwach europejskich krajów, m.in. Natasha St-Pier oraz La Zarra.

Eurowizja 2026 i kontrowersje

Ostatnia edycja konkursu nie obyła się bez kontrowersji. Występ Izraela wzbudził protesty części uczestników i widzów, a kilka krajów rozważało bojkot wydarzenia.

Mimo napięć politycznych Eurowizja pozostaje jednym z największych muzycznych wydarzeń na świecie, przyciągającym miliony widzów i artystów z różnych kontynentów.