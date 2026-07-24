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Jon Bon Jovi przerwał koncert w Nowym Jorku. Problemy zdrowotne zmusiły go do zejścia ze sceny

Jon Bon Jovi nie dokończył koncertu w Madison Square Garden

2026.07.24

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BonJovi Approved band photo black & white (credit_ Mark Seliger)

Foto: M. Seliger

Jon Bon Jovi niespodziewanie przerwał koncert w nowojorskiej hali Madison Square Garden. Występ został zakończony przed czasem po tym, jak legendarny wokalista poinformował fanów o problemach zdrowotnych. Publiczność usłyszała, że wydarzenie zostanie przełożone na inny termin, a zakupione bilety zachowają ważność.

Problemy zdrowotne wokalisty

Jak informują amerykańskie media, Jon Bon Jovi zakończył koncert po wykonaniu jednego ze swoich największych przebojów – „Livin’ On A Prayer”. Artysta przeprosił zgromadzonych fanów i wyjaśnił, że nie jest w stanie kontynuować występu, ponieważ zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Według nieoficjalnych informacji wokalista cierpi na infekcję zatok, która uniemożliwiła mu dokończenie wykonywania utworu „Bed of Roses”. Przedstawiciele zespołu nie wydali jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Fani zachowają bilety na nowy termin

Po zakończeniu koncertu Jon Bon Jovi podziękował publiczności za wyrozumiałość i wsparcie. Organizatorzy poinformowali, że koncert zostanie przełożony, a nowa data wydarzenia zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Fani zostali poproszeni o zachowanie biletów, które będą honorowane podczas przełożonego koncertu.

Trasa Forever Tour trwa mimo komplikacji

Obecna trasa koncertowa Bon Jovi rozpoczęła się 7 lipca w Madison Square Garden. Po zakończeniu serii koncertów w Nowym Jorku zespół ma wystąpić między innymi w Edynburgu oraz na londyńskim Wembley Stadium.

Mimo chwilowych problemów zdrowotnych wszystko wskazuje na to, że kolejne koncerty odbędą się zgodnie z planem, o ile stan zdrowia wokalisty na to pozwoli.

Jon Bon Jovi wrócił na scenę po skomplikowanej operacji

Problemy zdrowotne wokalisty nie są nowością. W 2022 roku Jon Bon Jovi przeszedł skomplikowaną operację uszkodzonej struny głosowej. Zabieg, polegający na wszczepieniu implantu podczas tyroplastyki, miał pomóc artyście odzyskać pełnię możliwości wokalnych.

Muzyk wielokrotnie podkreślał, że powrót do formy wymagał wielu miesięcy rehabilitacji i cierpliwości. Mimo trudności nie zrezygnował z koncertowania i ponownie wyruszył w trasę, aby spotkać się z fanami na całym świecie.

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