Iron Maiden sprzedali połowę praw do swojej muzyki i wizerunku

Iron Maiden zawarli ważną umowę z firmą Pophouse Entertainment, sprzedając jej 50 proc. praw do swojej muzyki oraz wizerunku. Partnerstwo ma pomóc grupie w realizacji nowych projektów i przyspieszyć rozwój marki na całym świecie.

Iron Maiden nawiązali współpracę z Pophouse Entertainment

Pophouse Entertainment to firma inwestycyjna specjalizująca się w rozwijaniu marek muzycznych i rozrywkowych. Odpowiada m.in. za sukces widowiska ABBA Voyage w Londynie, a obecnie pracuje także nad projektem z wykorzystaniem awatarów zespołu KISS.

Nowa umowa obejmuje sprzedaż połowy praw do katalogu muzycznego Iron Maiden oraz praw do wykorzystania wizerunku członków zespołu. To kolejny etap współpracy obu stron – wcześniej wspólnie przygotowano projekt Infinite Dreams Museum, poświęcony historii brytyjskiej grupy.

Menedżer: „Zrealizujemy nasze plany szybciej”

Wieloletni menedżer zespołu Rod Smallwood podkreślił, że partnerstwo otwiera przed Iron Maiden nowe możliwości.

– Jestem bardzo podekscytowany naszą współpracą z Pophouse i możliwością realizowania oraz finansowania naszych planów i marzeń znacznie szybciej, niż kiedykolwiek przypuszczaliśmy – przekazał.

Dodał również, że zainteresowanie zespołem jest obecnie większe niż kiedykolwiek wcześniej, a efekty współpracy są już widoczne przy rozwoju Infinite Dreams Museum oraz nagraniach z trwającej trasy koncertowej.

Powstaną filmy, nowe gry i projekty z Eddiem

Według zagranicznych mediów współpraca nie ograniczy się wyłącznie do zarządzania katalogiem muzycznym. W planach znajdują się:

produkcje filmowe,

profesjonalne rejestracje koncertów,

rozwój internetowych projektów związanych z maskotką zespołu – Eddiem,

kolejne inicjatywy z pogranicza gier, komiksów i horroru.

Iron Maiden już wcześniej rozwijali markę Eddie, tworząc gry komputerowe i mobilne oraz liczne wydawnictwa komiksowe.

Intensywny rok dla Iron Maiden

Niedawno grupa zakończyła europejską część trasy Run For Your Lives. Podczas koncertu w Paryżu muzycy musieli skrócić występ z powodu ogromnej awarii prądu wywołanej falą upałów. Frontman Bruce Dickinson zapowiedział jednak, że zespół nadal pracuje nad przygotowaniem filmu koncertowego.

Przed Iron Maiden kolejne koncerty w Ameryce Północnej, gdzie na scenie towarzyszyć im będą Megadeth i Anthrax.

Zespół trafi do Rock and Roll Hall of Fame

Iron Maiden znaleźli się również w gronie wykonawców, którzy zostaną wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame 2026. Mimo prestiżowego wyróżnienia muzycy zapowiedzieli, że nie pojawią się na ceremonii.