Iron Maiden sprzedali połowę praw do swojej muzyki i wizerunku

Iron Maiden zawarli ważną umowę z firmą Pophouse Entertainment, sprzedając jej 50 proc. praw do swojej muzyki oraz wizerunku. Partnerstwo ma pomóc grupie w realizacji nowych projektów i przyspieszyć rozwój marki na całym świecie.
Iron Maiden nawiązali współpracę z Pophouse Entertainment
Pophouse Entertainment to firma inwestycyjna specjalizująca się w rozwijaniu marek muzycznych i rozrywkowych. Odpowiada m.in. za sukces widowiska ABBA Voyage w Londynie, a obecnie pracuje także nad projektem z wykorzystaniem awatarów zespołu KISS.
Nowa umowa obejmuje sprzedaż połowy praw do katalogu muzycznego Iron Maiden oraz praw do wykorzystania wizerunku członków zespołu. To kolejny etap współpracy obu stron – wcześniej wspólnie przygotowano projekt Infinite Dreams Museum, poświęcony historii brytyjskiej grupy.
Menedżer: „Zrealizujemy nasze plany szybciej”
Wieloletni menedżer zespołu Rod Smallwood podkreślił, że partnerstwo otwiera przed Iron Maiden nowe możliwości.
– Jestem bardzo podekscytowany naszą współpracą z Pophouse i możliwością realizowania oraz finansowania naszych planów i marzeń znacznie szybciej, niż kiedykolwiek przypuszczaliśmy – przekazał.
Dodał również, że zainteresowanie zespołem jest obecnie większe niż kiedykolwiek wcześniej, a efekty współpracy są już widoczne przy rozwoju Infinite Dreams Museum oraz nagraniach z trwającej trasy koncertowej.
Powstaną filmy, nowe gry i projekty z Eddiem
Według zagranicznych mediów współpraca nie ograniczy się wyłącznie do zarządzania katalogiem muzycznym. W planach znajdują się:
- produkcje filmowe,
- profesjonalne rejestracje koncertów,
- rozwój internetowych projektów związanych z maskotką zespołu – Eddiem,
- kolejne inicjatywy z pogranicza gier, komiksów i horroru.
Iron Maiden już wcześniej rozwijali markę Eddie, tworząc gry komputerowe i mobilne oraz liczne wydawnictwa komiksowe.
Intensywny rok dla Iron Maiden
Niedawno grupa zakończyła europejską część trasy Run For Your Lives. Podczas koncertu w Paryżu muzycy musieli skrócić występ z powodu ogromnej awarii prądu wywołanej falą upałów. Frontman Bruce Dickinson zapowiedział jednak, że zespół nadal pracuje nad przygotowaniem filmu koncertowego.
Przed Iron Maiden kolejne koncerty w Ameryce Północnej, gdzie na scenie towarzyszyć im będą Megadeth i Anthrax.
Zespół trafi do Rock and Roll Hall of Fame
Iron Maiden znaleźli się również w gronie wykonawców, którzy zostaną wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame 2026. Mimo prestiżowego wyróżnienia muzycy zapowiedzieli, że nie pojawią się na ceremonii.