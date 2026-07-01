Iron Maiden o Rock and Roll Hall of Fame. „Nie robimy tego dla nagród”

fot. Wojtek Dobrogojski

Iron Maiden został włączony do grona artystów uhonorowanych w Rock and Roll Hall of Fame 2026, jednak sami muzycy podchodzą do tego wyróżnienia z dużym dystansem.

Basista i współzałożyciel zespołu Steve Harris podkreślił w rozmowie z magazynem Metal Hammer, że nagrody i wyróżnienia nie mają dla niego większego znaczenia.

Steve Harris: „Nie robi to na mnie wrażenia”

Steve Harris zaznaczył, że zespół od zawsze koncentrował się przede wszystkim na muzyce, a nie na branżowych nagrodach.

„To nigdy nie miało dla mnie większego znaczenia. Nie robimy tego dla nagród” – powiedział muzyk.

Dodał również, że w pewnym sensie cieszy go samo wyróżnienie, ponieważ zamyka ono wieloletnie dyskusje na temat obecności zespołu w amerykańskiej instytucji.

Bruce Dickinson również sceptyczny

Frontman Bruce Dickinson od lat znany jest z krytycznego podejścia do Rock and Roll Hall of Fame. W najnowszych wypowiedziach ponownie podkreślił, że nie przywiązuje wagi do tego typu wyróżnień.

Wokalista zaznaczył również, że najważniejsi są fani, którzy cieszą się z sukcesów zespołu, choć sam nie traktuje nagrody jako czegoś szczególnie istotnego.

Iron Maiden nie pojawi się na ceremonii

Zespół w czasie ceremonii przebywać będzie w trakcie trasy koncertowej Run For Your Lives Tour w Australii, dlatego muzycy nie wezmą udziału w wydarzeniu.

Steve Harris jasno stwierdził również, że nie uczestniczy w tego typu galach ani oficjalnych uroczystościach branżowych.

Brak planów na wspólne występy z byłymi członkami

Muzycy Iron Maiden odrzucili również możliwość występu w specjalnych składach z dawnymi członkami zespołu podczas ceremonii.

Bruce Dickinson podkreślił, że koncert powinien odzwierciedlać aktualny skład grupy, a nie jednorazowe, „okolicznościowe” projekty.

Rock and Roll Hall of Fame bez większych emocji w obozie Maiden

Choć Rock and Roll Hall of Fame uznawane jest za jedno z najważniejszych wyróżnień w świecie muzyki rockowej, Iron Maiden konsekwentnie podkreśla, że ich priorytetem pozostaje koncertowanie i tworzenie muzyki, a nie nagrody.