Harry Styles zakrztusił się podczas koncertu na Webley. Gwiazdor padł na scenę – niepokojące nagranie obiegło internet

Harry Styles przeżył groźnie wyglądający incydent podczas jednego ze swoich koncertów na londyńskim stadionie Wembley. W trakcie występu artysta niespodziewanie upadł na scenie, wywołując niepokój wśród tysięcy fanów zgromadzonych na widowni oraz internautów, którzy szybko udostępnili nagrania z wydarzenia.

Do zdarzenia doszło podczas wykonywania hitu „As It Was”

Niepokojąca sytuacja miała miejsce pod koniec koncertu, gdy wokalista wykonywał swój przebój „As It Was”. Harry Styles zaprezentował charakterystyczny element swojego scenicznego show, polegający na wypluciu wody w powietrze. Tym razem wszystko potoczyło się jednak inaczej – artysta zachłysnął się wodą, stracił równowagę i przewrócił się na scenie.

Dodatkowe emocje wzbudził fakt, że koncert odbywał się podczas wyjątkowo wysokich temperatur, które od kilku dni utrzymują się w Wielkiej Brytanii.

Artysta szybko uspokoił publiczność

Na szczęście sytuacja nie okazała się poważna. Po chwili Harry Styles wstał, uśmiechnął się do publiczności i wyjaśnił, że nic groźnego się nie stało.

– Po prostu wpadło w niewłaściwe miejsce. Wszystko w porządku – powiedział ze sceny, uspokajając zgromadzonych fanów.

Koncert był kontynuowany bez dalszych problemów.

Internauci byli zaniepokojeni

Nagranie z incydentu błyskawicznie trafiło do mediów społecznościowych, gdzie wywołało falę komentarzy. Wielu fanów przyznało, że przez chwilę obawiało się o zdrowie artysty, zwłaszcza w kontekście intensywnej trasy koncertowej i panujących upałów.

Choć sytuacja zakończyła się szczęśliwie, wydarzenie przypomniało, jak wymagające bywają koncerty na żywo i jak łatwo nawet drobny przypadek może wyglądać bardzo groźnie.