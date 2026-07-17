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FBI wyznaczyło nagrodę po makabrycznym odkryciu na festiwalu Electric Forest. Noworodek znaleziony w toalecie

Wstępna sekcja zwłok przyniosła ważne ustalenia

2026.07.17

opublikował:

fest

Amerykańskie FBI zaoferowało nagrodę w wysokości 15 tys. dolarów za informacje, które pomogą ustalić tożsamość osób odpowiedzialnych za śmierć noworodka znalezionego na terenie festiwalu Electric Forest w stanie Michigan. Sprawa pozostaje przedmiotem intensywnego śledztwa.

Ciało noworodka znaleziono w przenośnej toalecie

Do tragicznego odkrycia doszło pod koniec czerwca na polu namiotowym festiwalu Electric Forest w miejscowości Rothbury. Ciało dziecka znalazł pracownik firmy obsługującej przenośne toalety podczas rutynowych prac serwisowych.

Po zgłoszeniu zdarzenia na miejsce skierowano funkcjonariuszy policji stanowej Michigan, którzy rozpoczęli dochodzenie.

Wstępna sekcja zwłok przyniosła ważne ustalenia

Jak poinformowała policja stanowa Michigan, wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że noworodek urodził się żywy i był zdolny do życia. Śledczy nie ujawnili jednak szczegółów dotyczących płci dziecka, jego pochodzenia ani dokładnej przyczyny śmierci.

Służby podkreślają, że ograniczenie informacji ma na celu ochronę prowadzonego postępowania i nieutrudnianie dalszego śledztwa.

FBI oferuje 15 tysięcy dolarów nagrody

Do sprawy oficjalnie włączyło się FBI, które wyznaczyło nagrodę w wysokości 15 tys. dolarów za informacje prowadzące do identyfikacji, zatrzymania i skazania osoby lub osób odpowiedzialnych za śmierć dziecka.

Policja apeluje do wszystkich uczestników festiwalu oraz osób przebywających w okolicy, które mogły zauważyć coś nietypowego, o przekazanie wszelkich informacji mogących pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.

Organizatorzy festiwalu zabrali głos

Po ujawnieniu informacji o zdarzeniu organizatorzy Electric Forest opublikowali oświadczenie skierowane do uczestników wydarzenia.

Przyznali, że wiadomość o śmierci noworodka była dla nich ogromnym wstrząsem i zapewnili o pełnej współpracy z organami ścigania. Podkreślili również, że cała społeczność festiwalu jest głęboko poruszona tą tragedią.

Śledztwo trwa

Policja stanowa Michigan oraz FBI kontynuują dochodzenie i liczą, że dzięki analizie materiału dowodowego, badaniom kryminalistycznym oraz informacjom od świadków uda się ustalić przebieg wydarzeń i postawić odpowiedzialne osoby przed wymiarem sprawiedliwości.

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