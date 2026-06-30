Fani Olivera Tree uczcili jego urodziny. Tłumy pojawiły się na Venice Beach

Fani zmarłego Olivera Tree spotkali się na Venice Beach w Los Angeles, aby uczcić przypadające 29 czerwca urodziny artysty. Wydarzenie odbyło się zaledwie dwa tygodnie po tragicznej śmierci muzyka i zgromadziło setki osób, które wspólnie oddały mu hołd.

Podczas spotkania przez głośniki rozbrzmiewały największe przeboje Olivera Tree, a uczestnicy wspólnie wspominali twórczość oraz charakterystyczny styl wokalisty.

Fani odtworzyli charakterystyczny wizerunek artysty

Wielu uczestników wydarzenia pojawiło się w stylizacjach inspirowanych Oliverem Tree. Charakterystyczna czarna fryzura typu „bowl cut” oraz czerwone okulary stały się symbolem wieczoru i sposobem na uczczenie pamięci muzyka.

Organizatorzy zachęcali również fanów spoza Los Angeles do organizowania lokalnych spotkań i wspólnego świętowania urodzin artysty w różnych częściach świata.

Tragiczna śmierć Olivera Tree

Oliver Tree zginął 14 czerwca 2026 roku w katastrofie lotniczej w Rio de Janeiro w Brazylii. Do tragedii doszło w wyniku zderzenia dwóch śmigłowców.

W katastrofie życie straciło także pięć innych osób, w tym argentyński producent Lucas Vignale, twórca internetowy Gaspi, Lucas Brito Chaves oraz piloci obu maszyn – Alexandre Souza i Charles Marsillac.

Trwa śledztwo w sprawie katastrofy

Okoliczności wypadku pozostają niewyjaśnione. Brazylijskie służby prowadzą dochodzenie, które ma ustalić przyczyny zderzenia śmigłowców.

Śmierć Olivera Tree wstrząsnęła fanami na całym świecie. Artysta obchodziłby w tym roku swoje 33. urodziny, a spotkanie na Venice Beach było symbolicznym wyrazem pamięci i wdzięczności za jego twórczość.