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Drake zaprezentował wyjątkową, ręcznie robioną we Włoszech, kurtkę NOCTA Manor

Unikatowa kurtka Drake'a przyciągnęła uwagę fanów mody

2026.07.23

opublikował:

Drake Nocta

Drake po raz kolejny zwrócił na siebie uwagę nie tylko muzyką, ale także modą. Podczas tegorocznego wydarzenia NOCTA Manor raper zaprezentował unikatową kurtkę stworzoną specjalnie na tę okazję. Za projekt odpowiada włoski projektant Domenico Formichetti, założyciel marki PDF Channel.

Projekt nie trafi do regularnej sprzedaży i został przygotowany jako pojedynczy, ręcznie wykonany egzemplarz.

Ręczne wykonanie z jedwabiu Como

Jak ujawnił Domenico Formichetti, kurtka została wykonana ręcznie w regionie Como we Włoszech, słynącym z produkcji najwyższej jakości jedwabiu.

Materiał wykonano w 100 procentach z jedwabiu Como, co podkreśla ekskluzywny charakter projektu oraz włoskie rzemiosło.

Charakterystyczny projekt NOCTA Manor

Kurtka wyróżnia się kolorowym wzorem inspirowanym patchworkiem, który pokrywa niemal całą jej powierzchnię. Na plecach umieszczono haftowany herb z napisem „NOCTA MANOR MMXXVI”, odnoszącym się do tegorocznej edycji wydarzenia organizowanego przez Drake’a.

To właśnie ten element sprawia, że projekt jest bezpośrednio związany z marką NOCTA oraz corocznym spotkaniem artysty.

NOCTA Manor rozwija własną tożsamość

Tegoroczne NOCTA Manor było drugą edycją wydarzenia organizowanego przez Drake’a we współpracy z Nike. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2025 roku w okolicach Londynu, natomiast tegoroczna odsłona miała miejsce w prywatnej posiadłości w stanie New Jersey.

W wydarzeniu uczestniczyły zaproszone osoby związane z muzyką, sportem i modą. Wielu gości przebywało wówczas w regionie ze względu na finał mistrzostw świata.

Domenico Formichetti i PDF Channel

Autor projektu, Domenico Formichetti, od lat łączy włoskie rzemiosło z nowoczesnym streetwearem. Jego marka PDF Channel współpracowała wcześniej z artystami takimi jak Tyga czy Sfera Ebbasta.

Kurtka przygotowana dla Drake’a wpisuje się w charakterystyczny styl projektanta, oparty na odważnych wzorach, oversize’owych fasonach oraz wysokiej jakości włoskich materiałach.

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