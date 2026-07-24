Drake uderza w LeBrona Jamesa. Nowa koszulka NOCTA Manor podsyca konflikt między gwiazdorami

Spór między Drakiem a LeBronem Jamesem przybiera coraz bardziej publiczny charakter. Podczas wydarzenia NOCTA Manor zaprezentowano nową koszulkę, która zawiera bezpośrednią aluzję do gwiazdy Los Angeles Lakers.

Na przodzie koszulki znalazł się napis: „The only LeBron I rate is Juan”. Hasło jest grą słów odnoszącą się do hiszpańskiego zawodnika padla Juana Lebróna Chincoa i jednocześnie stanowi wyraźną zaczepkę skierowaną w stronę koszykarskiej legendy.

Dawna przyjaźń Drake’a i LeBrona Jamesa znalazła się pod znakiem zapytania

Jeszcze kilka lat temu Drake i LeBron James byli postrzegani jako bliscy znajomi. Koszykarz regularnie pojawiał się na koncertach rapera, publicznie wspierał jego muzykę i wielokrotnie pokazywał swoje przywiązanie do twórczości artysty.

Sytuacja zaczęła się zmieniać podczas głośnego konfliktu Drake’a z Kendrickiem Lamarem. Fani zauważyli, że LeBron James zaczął okazywać wsparcie Kendrickowi, a później pojawił się także na jego koncercie „Pop Out” w Los Angeles.

Konflikt stał się elementem publicznych wystąpień Drake’a

Od tamtego momentu Drake wielokrotnie nawiązywał do pogorszenia relacji z LeBronem Jamesem. Słuchacze analizowali teksty jego nowych utworów, szukając ukrytych odniesień do koszykarza.

Nowa koszulka NOCTA Manor sprawia jednak, że wcześniejsze subtelne komentarze zostały zastąpione bezpośrednim przekazem. Drake zamienił żart w element swojej kolekcji odzieżowej, wykorzystując nazwisko Juana Lebróna jako kontrast dla jednej z największych gwiazd NBA.