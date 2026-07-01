Doda w Kancelarii Prezydenta. „To jest jakaś masakra” – gwiazda o dramatycznej sytuacji zwierząt

Foto: instagram.com/dodaqueen/

Doda po powrocie z wakacji pojawiła się w Kancelarii Prezydenta, gdzie kontynuowała działania na rzecz poprawy sytuacji bezdomnych zwierząt w Polsce. Artystka od miesięcy współpracuje przy projekcie ustawy mającej zmienić przepisy dotyczące schronisk i ochrony zwierząt.

Jak podkreśla, sprawa ma charakter pilny i wymaga natychmiastowych działań.

Emocjonalna relacja Dody po spotkaniu

Po wizycie w Kancelarii Prezydenta piosenkarka opublikowała relację w mediach społecznościowych, w której opisała przebieg spotkania i sytuację zwierząt.

W emocjonalnym wpisie powiedziała:

„Biegiem — proszę bardzo, elegancko, do Kancelarii Prezydenta, przyspieszać to dopracowanie tej ustawy. To jest jakaś masakra, co tu się dzieje w tym kraju. Albo psy umierają na żywca, zamarzają. Albo są gotowane na żywca. I to za nasze pieniądze”

Artystka nawiązała również do dramatycznych warunków w niektórych schroniskach w Polsce.

Spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta

Doda poinformowała, że spotkała się z ministrem Mateuszem Koteckim oraz przedstawicielami kancelarii.

W swojej relacji przekazała:

„Spotkałam się dziś z ministrem sekretarzem stanu Mateuszem Koteckim, który razem z mecenasami kancelarii prezydenta — Małgorzatą Kuczerą oraz Arkadiuszem Goławskim, od wielu miesięcy oddają czas i zaangażowanie dla zwierząt”

Pilne prace nad ustawą o ochronie zwierząt

Według Dody trwają zaawansowane prace nad nową ustawą, która ma poprawić sytuację bezdomnych zwierząt w Polsce.

Artystka podkreśliła:

„I sprawa główna — do końca miesiąca w końcu światło dzienne ujrzy ustawa, nad którą pracujemy od zimy, by ratować bezdomne zwierzęta przed archaicznym prawem i bezdusznym systemem. Efekt naszej wielomiesięcznej pracy nareszcie będzie miał szansę pomóc”

Doda od miesięcy działa na rzecz zwierząt

Piosenkarka od początku roku angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom, nagłaśniając przypadki złych warunków w schroniskach i wspierając działania organizacji prozwierzęcych.

Jej aktywność wywołuje szeroką debatę na temat systemu ochrony zwierząt w Polsce.