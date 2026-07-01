Doda w Kancelarii Prezydenta. „To jest jakaś masakra” – gwiazda o dramatycznej sytuacji zwierząt

Foto: instagram.com/dodaqueen/
Doda po powrocie z wakacji pojawiła się w Kancelarii Prezydenta, gdzie kontynuowała działania na rzecz poprawy sytuacji bezdomnych zwierząt w Polsce. Artystka od miesięcy współpracuje przy projekcie ustawy mającej zmienić przepisy dotyczące schronisk i ochrony zwierząt.
Jak podkreśla, sprawa ma charakter pilny i wymaga natychmiastowych działań.
Emocjonalna relacja Dody po spotkaniu
Po wizycie w Kancelarii Prezydenta piosenkarka opublikowała relację w mediach społecznościowych, w której opisała przebieg spotkania i sytuację zwierząt.
W emocjonalnym wpisie powiedziała:
„Biegiem — proszę bardzo, elegancko, do Kancelarii Prezydenta, przyspieszać to dopracowanie tej ustawy. To jest jakaś masakra, co tu się dzieje w tym kraju. Albo psy umierają na żywca, zamarzają. Albo są gotowane na żywca. I to za nasze pieniądze”
Artystka nawiązała również do dramatycznych warunków w niektórych schroniskach w Polsce.
Spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta
Doda poinformowała, że spotkała się z ministrem Mateuszem Koteckim oraz przedstawicielami kancelarii.
W swojej relacji przekazała:
„Spotkałam się dziś z ministrem sekretarzem stanu Mateuszem Koteckim, który razem z mecenasami kancelarii prezydenta — Małgorzatą Kuczerą oraz Arkadiuszem Goławskim, od wielu miesięcy oddają czas i zaangażowanie dla zwierząt”
Pilne prace nad ustawą o ochronie zwierząt
Według Dody trwają zaawansowane prace nad nową ustawą, która ma poprawić sytuację bezdomnych zwierząt w Polsce.
Artystka podkreśliła:
„I sprawa główna — do końca miesiąca w końcu światło dzienne ujrzy ustawa, nad którą pracujemy od zimy, by ratować bezdomne zwierzęta przed archaicznym prawem i bezdusznym systemem. Efekt naszej wielomiesięcznej pracy nareszcie będzie miał szansę pomóc”
Doda od miesięcy działa na rzecz zwierząt
Piosenkarka od początku roku angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom, nagłaśniając przypadki złych warunków w schroniskach i wspierając działania organizacji prozwierzęcych.
Jej aktywność wywołuje szeroką debatę na temat systemu ochrony zwierząt w Polsce.
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