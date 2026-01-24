Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występu u boku artysty na PGE Narodowym

Foto: @piotr_tarasewicz
Fundacja zaprasza do udziału w niezwykłej aukcji WOŚP, której bohaterem jest Dawid Podsiadło. W ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na licytację trafiło doświadczenie, którego nie da się kupić w żadnym innym miejscu – wspólny występ na scenie PGE Narodowego podczas koncertu Dawida Podsiadło.
34. Finał WOŚP – gramy dla zdrowia dzieci
Tegoroczny, 34. Finał WOŚP odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci” i wspiera gastroenterologię dziecięcą. Jak co roku, do orkiestrowych aukcji zaproszono znane osoby ze świata muzyki, sportu, filmu i działalności społecznej. Odzew był ogromny, a do Fundacji trafiły wyjątkowe przedmioty i doświadczenia od wyjątkowych ludzi.
Jednym z darczyńców jest właśnie Dawid Podsiadło, który przekazał na licytację możliwość występu razem z nim i jego zespołem.
Występ z Dawidem Podsiadło na PGE Narodowym
Zwycięzca aukcji wystąpi 27 czerwca 2026 roku podczas koncertu na PGE Narodowym w Warszawie, w ramach Obrotowy Tour. To nie jest symboliczne wyjście na scenę – to pełnoprawny udział w jednym utworze przed około 80 tysiącami fanów.
Na zwycięzcę czeka:
-
wspólna próba z zespołem,
-
dostęp do garderoby i backstage’u,
-
opieka ekipy koncertowej i pomoc przy stylizacji,
-
pełne koncertowe doświadczenie „od kuchni”.
Nie musisz być zawodowym muzykiem – jeśli nie grasz na instrumencie, zespół pomoże Ci przygotować partię, z którą bez problemu sobie poradzisz.
Dodatkowe bilety i wyjątkowe wspomnienia
Dodatkowo zwycięzca aukcji otrzyma dwa bilety dla bliskich, aby mogli zobaczyć ten wyjątkowy moment na żywo. Do każdej aukcji tradycyjnie dołączony jest certyfikat autentyczności, potwierdzający udział w wydarzeniu.
Warunki udziału w aukcji
-
Liczba uczestników realizacji aukcji: 1 osoba
-
Termin realizacji: 27 czerwca 2026
-
Miejsce: Warszawa, PGE Narodowy
-
Koszty dodatkowe (np. dojazd): pokrywa zwycięzca
-
Obowiązuje regulamin dostępny pod opisem aukcji
Po opłaceniu aukcji Fundacja skontaktuje zwycięzcę z darczyńcą w celu ustalenia szczegółów realizacji.
Weź udział w licytacji WOŚP
To niepowtarzalna okazja, by zagrać z Dawidem Podsiadło, spełnić muzyczne marzenie i jednocześnie wesprzeć szczytny cel. Fundacja serdecznie zaprasza do udziału w licytacji i dziękuje wszystkim darczyńcom za wsparcie 34. Finału WOŚP.