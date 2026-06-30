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Czeski CLOUT Festival odwołany. Czy polska edycja odbędzie się zgodnie z planem po decyzji Wiz Khalify?

Problemy rapera odbiły się na europejskich festiwalach

2026.06.30

opublikował:

Wiz Khalifa

Organizatorzy CLOUT Festival Czechia oficjalnie poinformowali o odwołaniu tegorocznej edycji wydarzenia. Powodem jest decyzja Wiza Khalify o rezygnacji z całej europejskiej trasy koncertowej. W związku z tym nie udało się znaleźć nowego headlinera, który mógłby zastąpić amerykańskiego rapera w tak krótkim czasie.

 

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Organizatorzy wydali oświadczenie

W oficjalnym komunikacie organizatorzy podkreślili, że mimo intensywnych prób znalezienia zastępstwa, nie było to możliwe. Zapewniono jednocześnie, że wszystkie zakupione bilety zostaną objęte procedurą zwrotu, a uczestnicy wkrótce otrzymają szczegółowe informacje dotyczące refundacji. Dodatkowo posiadacze części biletów otrzymali możliwość przeniesienia ich na polską edycję festiwalu w Warszawie.

Co z CLOUT Festival w Polsce?

Odwołanie czeskiej odsłony wydarzenia wywołało pytania o przyszłość polskiego CLOUT Festival. Na ten moment organizatorzy nie poinformowali o żadnych zmianach dotyczących imprezy zaplanowanej w Warszawie. Oficjalna strona wydarzenia nadal prezentuje festiwal zgodnie z harmonogramem, choć Wiz Khalifa wciąż znajduje się w line-upie. Fani oczekują na dalsze komunikaty organizatorów.

 

Kto wystąpi na CLOUT w Polsce?

Poza Wizem, który raczej nie dotrze do Warszawy na impree zagrała Don Toliver, Ken Carson, Fakemink, Destroy Lonley, Skepta, Lucki, Quavo, Swae Lee, Nine Vicous, Molly Santnata, Homixide Gang, Smokedope2016, Feng, Xaviersobased, Rich Amiri, Slayr, Jorjiana, Apollored1 i Prettifun.

Problemy Wiza Khalify odbiły się na europejskich festiwalach

Według dostępnych informacji decyzja o odwołaniu europejskiej trasy ma związek z problemami prawnymi rapera oraz obawami dotyczącymi podróży po Europie. Skutki tej decyzji odczuwają nie tylko fani, ale również organizatorzy wydarzeń muzycznych, którzy zostali zmuszeni do wprowadzania nagłych zmian w swoich planach.

 

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