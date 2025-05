Chino Moreno z Deftones zaprezentował remix kawałka The Cure

Dwa tygodnie temu dowiedzieliśmy się, że The Cure szykują album z remiksami piosenek z ubiegłorocznego krążka „Songs of a Lost World”. Wraz z zapowiedzią wydawnictwa zespół udostępnił dwa utwory – „Alone” i „Can Never Say Goodbye”. Autorem pierwszego remiksu jest Four Tet, drugiego – Paul Oakenfold. Teraz czas na trzecią zapowiedź „Mixes Of A Lost World” – „Warsong” w wersji nagranej przez Chino Moreno z Deftones.

„24 wspaniałych artystów”

– Zaraz po świętach dostałem kilka niezamówionych remiksów utworów z „Songs of a Lost World”. Bardzo mi się spodobały. The Cure ma barwną historię związaną z muzyką taneczną i byłem ciekawy, jak zabrzmiałby cały album zinterpretowany przez innych artystów. Ta ciekawość zaowocowała fantastyczną podróżą przez wszystkie osiem utworów. 24 wspaniałych artystów i autorów remiksów przygotowało coś, co przerosło wszystkie moje oczekiwania. Fakt, iż przekazujemy nasze tantiemy z tego projektu na rzecz organizacji War Child, czyni „Mixes Of A Lost World” jeszcze bardziej wyjątkowym wydawnictwem – mówił o koncepcji na nowe wydawnictwo Robert Smith.

„Mixes Of A Lost World” ukaże się 13 czerwca. Zgodnie z cytowaną wyżej wypowiedzią Smitha The Cure nie otrzymają za nie żadnych pieniędzy.