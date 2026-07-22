Charli XCX prezentuje nowy singiel „Camera”” W teledysku wystąpił Vincent Cassel

Charli XCX zaprezentowała nowy singiel „Camera”, który jest kolejną zapowiedzią jej nadchodzącego albumu „Music, Fashion, Film”. Do utworu powstał czarno-biały teledysk wyreżyserowany przez Aidana Zamiriego, w którym pojawia się francuski aktor Vincent Cassel.

Nowy numer pokazuje bardziej spokojną i osobistą stronę artystki. Charli XCX odchodzi w nim od klubowego, agresywnego brzmienia znanego z albumu „Brat”, stawiając na gitarową elektronikę i refleksyjny klimat.

„Camera” opowiada o wątpliwościach Charli XCX

W tekście piosenki wokalistka porusza temat swoich wyborów zawodowych i zastanawia się nad próbą odnalezienia się w świecie filmu.

Artystka śpiewa o niepewności związanej z aktorstwem oraz o pytaniach dotyczących własnej tożsamości twórczej. Utwór sugeruje, że Charli mierzy się z presją związaną z łączeniem kariery muzycznej i filmowej.

Singiel pojawia się tuż przed premierą albumu „Music, Fashion, Film”, który ukaże się 24 lipca nakładem Atlantic Records.

Vincent Cassel w roli aktora na planie filmowym

Teledysk do „Camera” przedstawia Vincenta Cassela jako aktora zmagającego się z trudną pracą na planie zdjęciowym. Charli XCX wciela się natomiast w rolę reżyserki stojącej za kamerą.

Wideo stopniowo pokazuje frustrację bohatera Cassela, który nawiązuje również do jednej z najbardziej rozpoznawalnych scen z filmu La Haine.

Cassel zdobył międzynarodową popularność właśnie dzięki roli w tym obrazie. Później wystąpił m.in. w filmach „Nieodwracalne”, „Czarny łabędź”, „Ocean’s Twelve” oraz produkcjach z serii „Jason Bourne”.

Aidan Zamiri ponownie współpracuje z Charli XCX

Za reżyserię klipu odpowiada Aidan Zamiri — wieloletni współpracownik Charli XCX. Twórca wcześniej przygotował teledyski do jej utworów „360”, „Guess” z udziałem Billie Eilish, „Rock Music” oraz „Wink Wink”.

Zamiri wyreżyserował także teledysk Billie Eilish do piosenki „Birds of a Feather” oraz zadebiutował jako reżyser filmu fabularnego „The Moment”, w którym wystąpiła Charli XCX.

Okładka albumu „Music, Fashion, Film” również została wykonana przez Zamiriego. Na czarno-białej fotografii pojawiają się m.in. John Cale, projektant mody Marc Jacobs oraz reżyser Martin Scorsese.

Charli XCX przed trasą koncertową

Charli XCX po raz pierwszy wykonała „Camera” na żywo podczas kameralnego koncertu w Brooklynie. Podczas wydarzenia zaprezentowała również niewydane wcześniej utwory „Playboy Bunny” i „Take Away The Music”.

Wokalistka przygotowuje się także do dużych występów na żywo. Wkrótce zadebiutuje jako główna gwiazda festiwalu Reading & Leeds, a następnie rozpocznie północnoamerykańską trasę koncertową z zespołem Underscores.