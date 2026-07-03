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Céline Dion powraca z nowym singlem „Bonjour, Pardon, Merci”

To druga premiera artystki w 2026 roku

2026.07.03

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_Celine Dion 2026

Céline Dion zaprezentowała nowy singiel „Bonjour, Pardon, Merci”, który jest jej drugą autorską premierą w 2026 roku. Pełna emocji kompozycja powstała we współpracy z francuskim wokalistą i kompozytorem Ycare’em i już od dnia premiery jest dostępna na platformach streamingowych na całym świecie.

„Bonjour, Pardon, Merci” – utwór o wdzięczności i sile relacji

Nowy singiel Céline Dion opiera się na prostym, ale niezwykle uniwersalnym przesłaniu. „Bonjour, Pardon, Merci” opowiada o znaczeniu życzliwości, wdzięczności oraz sile międzyludzkich więzi.

Utwór łączy subtelną elegancję z emocjonalną głębią, z których od lat słynie kanadyjska gwiazda. Współpraca z Ycare’em przyniosła kompozycję pełną refleksji, ukazującą, jak relacje z innymi ludźmi potrafią zmieniać nasze życie.

Oficjalny lyric video już dostępny

Premierze piosenki towarzyszy animowany lyric video, który został udostępniony równocześnie z premierą singla.

Za realizację klipu odpowiada chińsko-kanadyjska artystka specjalizująca się w animacji Yoho Yue. Teledysk za pomocą wyjątkowej oprawy wizualnej przedstawia emocje związane z bliskością, rozstaniem, przemianą oraz nieustannym przepływem miłości i ludzkich doświadczeń.

 

Céline Dion przygotowuje się do wielkiego powrotu na scenę

Premiera nowego utworu zbiega się z przygotowaniami Céline Dion do długo wyczekiwanego powrotu na koncertową scenę. Artystka wystąpi podczas specjalnej rezydencji koncertowej w Plenitude Arena (dawniej Paris La Défense Arena).

We wrześniu i październiku 2026 roku wokalistka zagra 16 koncertów. Zainteresowanie wydarzeniem okazało się tak duże, że organizatorzy ogłosili już dodatkowe 10 występów, które odbędą się w maju 2027 roku.

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