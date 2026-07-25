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Catz 'n Dogz i nagrali z wokalistą z Nowego Jorku. „We’re Gonna Be Alright”, to muzyczny hymn nadziei

Nowy singiel Catz 'n Dogz już dostępny

2026.07.25

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Made for mixing Catz n Dogs 200523 small Foto- @piotr_tarasewicz - @cgm.pl-106

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Duet Catz 'n Dogz powraca z nowym utworem „We’re Gonna Be Alright”, nagranym we współpracy z amerykańskim artystą Ajii. Singiel, który ukazał się 24 lipca 2026 roku nakładem Pets Recordings, niesie prosty, ale niezwykle aktualny przekaz – niezależnie od tego, z jakimi trudnościami się mierzymy, wszystko w końcu się ułoży.

To utwór pełen ciepła, emocji i pozytywnej energii, który idealnie wpisuje się w klimat letnich wieczorów oraz chwilpozycja opowiadająca o nadziei, wsparciu i odnajdywaniu światła nawet w najtrudniejszych momentach. Nowy singiel Catz 'n Dogz przypomina, że zwątpienie jest naturalną częścią życia, jednak z czasem wszystko może spędzanych z najbliższymi.

Piosenka o nadziei i bliskości

„We’re Gonna Be Alright” to kompozycja opowiadająca o nadziei, wsparciu i odnajdywaniu światła nawet w najtrudniejszych momentach. Nowy singiel Catz 'n Dogz przypomina, że zwątpienie jest naturalną częścią życia, jednak z czasem wszystko może ułożyć się lepiej, niż początkowo się wydaje.

To właśnie ten uniwersalny przekaz sprawia, że utwór trafia do słuchaczy niezależnie od wieku czy życiowych doświadczeń.

Singiel powstał podczas sesji w Nowym Jorku

Nowa piosenka została nagrana podczas sesji w Nowym Jorku, gdzie Catz 'n Dogz współpracowali ze swoim wieloletnim przyjacielem Ajii. Jak wspominają artyści, jużu utworu na pełnej głośności utwierdził ich w przekonaniu, że kompozycja ma wyjątkową siłę emoc pozostawiają słuchaczom dużą swobodę w interpretacji tekstu. „We’re Gonna Be Alright” można odczytać jakoksją nad przebytą drogą oraz przypomnieniem, że mimo popełnianych błędów i chwil zwątpienia warto być z siebie dumn z charakterystycznego dla siebie elektronicznego brzmienia, jednocześnie stawiając na przekaz, który wykracza poza muzykę tan po ukończeniu pierwszego dema mieli poczucie, że stworzyli coś wyjątkowego.

Moment pierwszego odsłuchu utworu na pełnej głośności utwierdził ich w przekonaniu, że kompozycja ma wyjątkową siłę emocjonalnego oddziaływania.

Dwie interpretacje tekstu

Twórcy pozostawiają słuchaczom dużą swobodę w interpretacji tekstu. „We’re Gonna Be Alright” można odczytać jako rozmowę z ukochaną osobą, w której miłość oznacza również zrozumienie, cierpliwość i danie drugiej stronie przestrzeni.

Równie przekonująca jest druga interpretacja. Utwór może być dialogiem z własnym, młodszym „ja” – refleksją nad przebytą drogą oraz przypomnieniem, że mimo popełnianych błędów i chwil zwątpienia warto być z siebie dumnym.

Catz 'n Dogz stawiają na emocje

Nowy singiel pokazuje, że Catz 'n Dogz nie rezygnują z charakterystycznego dla siebie elektronicznego brzmienia, jednocześnie stawiając na przekaz, który wykracza poza muzykę taneczną.

„We’re Gonna Be Alright” to piosenka o akceptacji, zaufaniu do własnych decyzji i wierze w to, że nawet po najtrudniejszych chwilach przychodzi czas na spokój i nowe możliwości. To muzyczna dawka optymizmu, która może stać się ścieżką dźwiękową tegorocznego lata.

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