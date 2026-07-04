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Blueface publikuje intymne filmy swojej byłej z swoim byłym menedżerem

Raper miał udostępnić prywatne nagranie

2026.07.04

opublikował:

Blueface Ig 2025

Blueface ponownie znalazł się w centrum medialnej burzy. Tym razem powodem są doniesienia o jego aktywności w mediach społecznościowych oraz kolejnym konflikcie z Jaidyn Alexis, matką jego syna. Sprawa wywołała szeroką dyskusję w internecie i spotkała się z falą krytyki.

Blueface miał udostępnić prywatne nagranie

Według zagranicznych mediów Blueface miał opublikować, a następnie szybko usunąć z platformy X prywatne nagranie przedstawiające Jaidyn Alexis oraz jego byłego menedżera Bravo w sytuacji o charakterze intymnym. Raper twierdził podczas transmisji na żywo, że materiał został mu przesłany właśnie przez Bravo i miał pochodzić z okresu, gdy Blueface przebywał w więzieniu.

Publikacja nagrania wywołała natychmiastową falę krytyki. Internauci zwracali uwagę nie tylko na konflikt między byłymi partnerami, ale również na kwestie prywatności i możliwych konsekwencji prawnych związanych z rozpowszechnianiem materiałów o charakterze intymnym bez zgody osób, których dotyczą.

Jaidyn Alexis odpowiedziała w mediach społecznościowych

Po wybuchu afery Jaidyn Alexis opublikowała krótki wpis: „eye for an eye” („oko za oko”), który wielu internautów odebrało jako odpowiedź na działania rapera. W sieci pojawiły się również spekulacje, że cała sytuacja mogła być elementem trwającego od dłuższego czasu konfliktu między byłymi partnerami. Żadna z tych teorii nie została jednak oficjalnie potwierdzona.

Kolejny rozdział głośnego konfliktu

Po medialnym zamieszaniu Blueface opublikował kolejne nagranie sugerujące, że spędził noc z Jaidyn Alexis. Materiał wywołał jeszcze większe zainteresowanie fanów i mediów, którzy od lat śledzą burzliwe relacje byłej pary.

Blueface i Jaidyn Alexis wielokrotnie publicznie spierali się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ich relacja od lat obfituje w rozstania, pojednania oraz wzajemne oskarżenia, przez co regularnie trafiają na czołówki amerykańskich portali plotkarskich.

 

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