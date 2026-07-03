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Avi nagrywa 64 wersy dla Redbulla i odpowiada na słowa Natsu?” Nie wierz we wszystko, co tam o mnie piszą, portale, gazety albo jakiś kurw*szon”

Red Bull 64 Bars Live po raz pierwszy w Polsce

2026.07.03

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Red Bull 64 Bars - Avi fot. Dominik Czerny

Foto: Dominik Czerny

Avi, jeden z czołowych przedstawicieli polskiej sceny rapowej, dołączył do projektu Red Bull 64 Bars. Premierowy występ artysty jest już dostępny w sieci, a już 24 października 2026 roku raper zaprezentuje swój wyjątkowy numer na żywo podczas Red Bull 64 Bars Live w TAURON Arenie Kraków.

Avi z mocnym wejściem do Red Bull 64 Bars

Swój występ Avi rozpoczyna od mocnych wersów:

„Wjeżdżam jak do siebie, wjeżdżam jako faworyt / Nabój gotowy by wystrzelić z komory / Przemawiam se na bicie, a nie na instastory.”

To kolejny dowód na to, że autor platynowego albumu „WPR” pozostaje jednym z najważniejszych raperów w Polsce. Jego charakterystyczny styl, mocne teksty i bezkompromisowe podejście do rapu sprawiły, że od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce krajowej sceny hip-hopowej.

Raper odpowiedział na słowa Natsu?

Wśród 64 wersów pojawiają się także takie:

Nie wierz we wszystko, co tam o mnie piszą
Portale, gazety albo jakiś kurwiszon
Dobre chłopaki, ale ze złego podwórka
Odliczam, bo zaraz rodzi mi się córka

Wydają się one być odpowiedzią na słowa Natsu, która w jednym z wywiadów stwierdziła, że Avi pisał do niej na Instagramie.

Czym jest Red Bull 64 Bars?

Red Bull 64 Bars to międzynarodowy format skierowany do fanów rapu. Jego formuła jest prosta – jeden artysta, jeden mikrofon, jedno studio i 64 zupełnie nowe wersy, napisane specjalnie na potrzeby projektu.

Seria zdobyła ogromną popularność na całym świecie, a polskie odsłony można oglądać na kanale Red Bull Wersy w serwisie YouTube.

Red Bull 64 Bars Live po raz pierwszy w Polsce

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy format Red Bull 64 Bars przeniesie się ze studia na dużą scenę. 24 października 2026 roku w TAURON Arenie Kraków odbędzie się pierwsza polska odsłona Red Bull 64 Bars Live.

Na scenie pojawią się najważniejsi przedstawiciele polskiego rapu. Oprócz Aviego wystąpią również Kukon, Białas, Kaz Bałagane oraz Paluch, a organizatorzy zapowiadają także udział kolejnych artystów.

Publiczność usłyszy nie tylko premierowe 64 wersy przygotowane specjalnie na potrzeby projektu, ale również największe hity zaproszonych raperów.

Jedno z największych wydarzeń rapowych 2026 roku

Red Bull 64 Bars Live zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń dla fanów polskiego hip-hopu. Połączenie studyjnej formuły z energią koncertu na żywo sprawia, że uczestnicy będą mogli po raz pierwszy usłyszeć kultowe już występy Red Bull 64 Bars w koncertowym wydaniu.

 

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