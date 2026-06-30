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Ariana Grande przekłada koncerty. „Problemy produkcyjne” wpływają na trasę Eternal Sunshine Tour

Ariana Grande zmienia terminy koncertów

2026.07.01

opublikował:

Ariana Grande 2026ok

Ariana Grande przełożyła trzy koncerty w ramach trwającej trasy Eternal Sunshine Tour. Jak poinformowała artystka, decyzja została podjęta z powodu problemów produkcyjnych oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem.

W oświadczeniu skierowanym do fanów piosenkarka przeprosiła za zmiany w harmonogramie i podkreśliła, że priorytetem jest jakość oraz bezpieczeństwo widowiska.

Oświadczenie Ariany Grande do fanów

Artystka zaznaczyła, że zmiany w harmonogramie były konieczne, aby zapewnić odpowiednie warunki techniczne dla całej produkcji.

„Przepraszamy za te niefortunne zmiany w harmonogramie. To była najlepsza i najbezpieczniejsza decyzja w związku z wyzwaniami produkcyjnymi, które pojawiły się na naszej drodze. Najważniejsze jest bezpieczeństwo oraz to, abyście zobaczyli show dokładnie tak, jak zostało zaplanowane” – przekazała Ariana Grande.

Zmiany w harmonogramie trasy koncertowej

Przełożeniu uległy m.in. koncerty w Nowym Jorku (Barclays Center) oraz dwa występy w Bostonie.

  • koncert w Nowym Jorku został przeniesiony z 12 lipca na 14 lipca
  • koncerty w Bostonie zaplanowane na 22 i 24 lipca odbędą się odpowiednio 23 i 26 lipca

Zespół produkcyjny artystki tłumaczy, że dodatkowy czas jest potrzebny na prawidłowy montaż i demontaż sceny pomiędzy kolejnymi miastami trasy.

Eternal Sunshine Tour cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Trasa Eternal Sunshine Tour Ariany Grande wyprzedaje się w całości i należy do jednych z najbardziej popularnych tras koncertowych roku. Wcześniejsze występy w miastach takich jak Oakland, Los Angeles czy Austin pozwoliły dopracować logistykę produkcji, jednak okazało się, że wymagane są dodatkowe przerwy techniczne.

Emocje wokół trasy Ariany Grande

Niedawno podczas koncertu w Los Angeles artystka miała emocjonalny moment na scenie, co dodatkowo przyciągnęło uwagę mediów i fanów. Mimo tego Ariana Grande kontynuuje trasę, starając się dostarczyć widzom dopracowane i spójne widowisko.

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