Agata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: „Kut*s jest dobry, jak mi od niego odpierd*la"

„Wyglądam dobrze” już w sieci

2026.03.06

Agata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: „Kut*s jest dobry, jak mi od niego odpierd*la”

Do sieci trafił najnowszy numer Fagata, która ponownie łączy siły z Natalisą. W utworze „Wyglądam dobrze” gościnnie pojawia się Natalia, a w teledysku wystąpiła także Marta Linkiewicz. Nowy singiel już wywołuje spore emocje wśród fanów rapującej influencerki.

„Wyglądam dobrze” – odważny singiel Fagaty

Nowy kawałek to kolejna odsłona muzycznego wizerunku Fagaty, która od pewnego czasu rozwija swoją karierę w świecie rapu i pop-rapu. W utworze „Wyglądam dobrze” pojawiają się odważne i bezkompromisowe wersy, które szybko zaczęły krążyć w sieci i wzbudzać dyskusje wśród słuchaczy.

Dodatkowe zainteresowanie wzbudził także teledysk, w którym pojawiła się Marta Linkiewicz – znana z mocnych wypowiedzi i kontrowersyjnego stylu bycia.

Finał trasy Fagaty w Warszawie

Premiera nowego singla zbiega się w czasie z nadchodzącym finałem trasy koncertowej artystki. 24 kwietnia Fagata wystąpi w Klub Progresja, gdzie odbędzie się ostatni koncert trasy.

Sala warszawskiego klubu może pomieścić około 2000 fanów. Obecnie dostępne są bilety z szóstej puli w cenie 139 zł.

