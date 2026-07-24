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Adwokat D4vd kwestionuje dowody w sprawie śmierci Celeste Rivas. Spór z ekspertką LAPD o potencjalne ślady krwi

Obrona D4vd podważa ustalenia śledczych

2026.07.24

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d4vd

fot. mat. pras.

Podczas wstępnego przesłuchania w sprawie zabójstwa Celeste Rivas prawnicy artysty D4vd zdecydowanie zakwestionowali sposób prowadzenia śledztwa przez funkcjonariuszy i specjalistów kryminalistyki z Los Angeles Police Department (LAPD). Adwokat Blair Berk podczas przesłuchania świadka zwróciła uwagę na potencjalne nieścisłości dotyczące analizy dowodów zabezpieczonych w domu muzyka.

Głównym tematem przesłuchania była obecność możliwych śladów krwi oraz sposób zabezpieczenia materiału dowodowego przez śledczych.

Spór o analizę pił łańcuchowych znalezionych w garażu

Jednym z kluczowych elementów przesłuchania były dwie piły łańcuchowe znalezione w garażu należącym do D4vd. Kryminalistyczka LAPD Lauren Wallace zeznała, że urządzenia nie zostały poddane badaniu pod kątem DNA kontaktowego, ponieważ wcześniejsze testy wskazujące na obecność krwi dały wynik negatywny.

Według Wallace nie przeprowadzono również szczegółowej analizy DNA w domu artysty, ponieważ D4vd mieszkał w tym miejscu, a jego materiał genetyczny mógł znajdować się w wielu lokalizacjach. Obrona zakwestionowała jednak to podejście, wskazując, że w domu mieszkało więcej osób, a nie tylko sam podejrzany.

Obrona wskazuje na możliwe braki w działaniach śledczych

Blair Berk podczas przesłuchania podkreślała, że fakt zamieszkiwania D4vd w domu nie powinien automatycznie wykluczać potrzeby dokładniejszych badań DNA. Jej zdaniem obecność innych osób w miejscu zamieszkania mogła mieć znaczenie dla prawidłowej interpretacji zabezpieczonych dowodów.

Świadek LAPD przyznała również, że śledczy znaleźli w domu pojemniki ze sztuczną krwią, której D4vd miał używać podczas przygotowywania materiałów promocyjnych związanych z jego działalnością artystyczną.

Sprawa Celeste Rivas i zarzuty wobec D4vd

D4vd został oskarżony o zabójstwo Celeste Rivas, której ciało znaleziono we wrześniu w przednim bagażniku Tesli zarejestrowanej na nazwisko muzyka. Według prokuratury ofiara miała mieć 14 lat, a motywem zbrodni miała być chęć ukrycia relacji między nią a artystą.

Muzyk nie przyznał się do winy i utrzymuje stanowisko obrony. Jego prawnicy koncentrują się na podważaniu jakości zgromadzonych dowodów oraz sposobu przeprowadzenia czynności przez śledczych.

Sąd zdecyduje, czy sprawa trafi na proces

Po zakończeniu przesłuchania wstępnego sędzia zdecyduje, czy przedstawione dowody są wystarczające, aby sprawa D4vd została skierowana do procesu sądowego.

Decyzja sądu będzie kolejnym ważnym etapem postępowania, które wzbudza duże zainteresowanie mediów ze względu na popularność artysty oraz okoliczności śmierci Celeste Rivas.

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