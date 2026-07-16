CGM

Adam Konkol odpowiada zespołowi Łzy. Zapowiada walkę o nazwę grupy

Spór o nazwę Łzy trwa od lat

2026.07.16

opublikował:

Spór o prawa do nazwy zespołu Łzy wkracza w kolejny etap. Po tym, jak skład z Sarą Chmiel-Gromalą poinformował o rejestracji nazwy „Łzy” jako słownego znaku towarowego Unii Europejskiej, głos zabrał założyciel formacji, Adam Konkol. Muzyk zapowiedział odwołanie od tej decyzji i dalszą walkę o prawa do nazwy.

Adam Konkol nie zgadza się z decyzją

Adam Konkol opublikował oświadczenie, w którym podkreślił, że to właśnie on ponad 30 lat temu założył zespół Łzy i stworzył jego nazwę.

Muzyk zaznaczył, że grupa powstała dzięki jego pasji, pracy i marzeniom, a utwory zespołu przez lata zdobyły ogromną popularność wśród słuchaczy. W jego ocenie próby ograniczenia mu prawa do korzystania z nazwy są krzywdzące i niezgodne z historią formacji.

Spór o nazwę Łzy trwa od lat

Od kilku lat na polskiej scenie funkcjonują dwa składy występujące pod nazwą Łzy. Jeden tworzy Adam Konkol, a drugi działa z wokalistką Sarą Chmiel-Gromalą.

Taka sytuacja od dawna wywołuje zamieszanie wśród fanów i organizatorów koncertów. Głównym przedmiotem konfliktu pozostają prawa do używania nazwy zespołu.

Niedawno skład z Sarą Chmiel-Gromalą poinformował, że nazwa „Łzy” została zarejestrowana jako słowny znak towarowy Unii Europejskiej, co – według zespołu – daje mu wyłączne prawo do posługiwania się nią w działalności muzycznej, koncertowej i wydawniczej.

Konkol zapowiada odwołanie

Założyciel zespołu nie zamierza jednak zaakceptować tej decyzji. Zapowiedział złożenie odwołania oraz dalszą walkę przed odpowiednimi instytucjami.

Jednocześnie podkreślił, że nadal będzie występował pod nazwą Łzy Adam Konkol i podziękował fanom za wieloletnie wsparcie oraz zaufanie.

Spór o prawa do jednej z najbardziej rozpoznawalnych nazw na polskiej scenie muzycznej z pewnością będzie miał swój dalszy ciąg.

Tagi


Popularne newsy

The Rolling Stones
NEWS

Mick Jagger wspomina rywalizację z Davidem Bowie i Johnem Lennonem. „Musiałem być konkurencyjny”

Major SPZ Zurnalista
NEWS

Major SPZ o kokainie, seksie, depresji, próbie samobójczej i mieszkaniach sprzedawanych przez długi

Bad Bunny foto_piotr_tarasewicz-8
NEWS

Bad Bunny podbił PGE Narodowy. Warszawa na jeden wieczór stała się stolicą latynoskiej kultury

Budda fot. materiały prasowe Player
NEWS

Zapadł wyrok w sprawie Buddy. Dwóch mężczyzn trafi do więzienia 

Doda para prezydencka
NEWS

Karolina Korwin Piotrowska ostro o Dodzie. Padły mocne słowa: „Trump ma Nicki Minaj. Nawrocki ma Dodę”

Ariana Grande 2026
NEWS

Ariana Grande i Ricky Alvarez znów razem. Para daje sobie drugą szansę po latach

Mandaryna 2026 Foto @piotr_tarasewicz - @cgm.pl
NEWS

Mandaryna zabrała głos po tym jak Michał Wiśniewski ogłosił, że znowu są parą: „Zamierzam być szczęśliwa”

Polecane

CGM
Eminem 2024

Była żona Eminema zatrzymana po interwencji policji. Miała zaatakować ...

Sprawa Kim Scott zyskała właśnie nowy wymia

2 godziny temu

CGM
Szwed-Chlopy-2okok

Szwed Swd prezentuje „Chłopy Don’t Cry”. Wspólny num ...

Międzynarodowe brzmienie i brytyjski klimat

3 godziny temu

CGM
BIG CYC Skiba Karol Makurat

Big Cyc w żałobie. Zmarła wieloletnia menedżerka zespołu Katarzyna Koł ...

Fani składają kondolencje

3 godziny temu

CGM
Budda fot. materiały prasowe Player

Zapadł wyrok w sprawie Buddy. Dwóch mężczyzn trafi do więzienia 

Sąd wydał wyrok w głośnej sprawie dotyczącej Kamila "Buddy" Labuddy

3 godziny temu

CGM
Lzy 2026

Zespół Łzy wydał ważne oświadczenie. „Mamy wyłączne prawo do pos ...

Nazwa grupy zarejestrowana jako znak towarowy

3 godziny temu

CGM
Diddy 2023

Diddy sprzedał luksusową posiadłość za 55 milionów dolarów. To jedna z ...

Głośna transakcja na rynku luksusowych nieruchomości

4 godziny temu