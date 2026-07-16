Adam Konkol odpowiada zespołowi Łzy. Zapowiada walkę o nazwę grupy

Spór o prawa do nazwy zespołu Łzy wkracza w kolejny etap. Po tym, jak skład z Sarą Chmiel-Gromalą poinformował o rejestracji nazwy „Łzy” jako słownego znaku towarowego Unii Europejskiej, głos zabrał założyciel formacji, Adam Konkol. Muzyk zapowiedział odwołanie od tej decyzji i dalszą walkę o prawa do nazwy.

Adam Konkol nie zgadza się z decyzją

Adam Konkol opublikował oświadczenie, w którym podkreślił, że to właśnie on ponad 30 lat temu założył zespół Łzy i stworzył jego nazwę.

Muzyk zaznaczył, że grupa powstała dzięki jego pasji, pracy i marzeniom, a utwory zespołu przez lata zdobyły ogromną popularność wśród słuchaczy. W jego ocenie próby ograniczenia mu prawa do korzystania z nazwy są krzywdzące i niezgodne z historią formacji.

Spór o nazwę Łzy trwa od lat

Od kilku lat na polskiej scenie funkcjonują dwa składy występujące pod nazwą Łzy. Jeden tworzy Adam Konkol, a drugi działa z wokalistką Sarą Chmiel-Gromalą.

Taka sytuacja od dawna wywołuje zamieszanie wśród fanów i organizatorów koncertów. Głównym przedmiotem konfliktu pozostają prawa do używania nazwy zespołu.

Niedawno skład z Sarą Chmiel-Gromalą poinformował, że nazwa „Łzy” została zarejestrowana jako słowny znak towarowy Unii Europejskiej, co – według zespołu – daje mu wyłączne prawo do posługiwania się nią w działalności muzycznej, koncertowej i wydawniczej.

Konkol zapowiada odwołanie

Założyciel zespołu nie zamierza jednak zaakceptować tej decyzji. Zapowiedział złożenie odwołania oraz dalszą walkę przed odpowiednimi instytucjami.

Jednocześnie podkreślił, że nadal będzie występował pod nazwą Łzy Adam Konkol i podziękował fanom za wieloletnie wsparcie oraz zaufanie.

Spór o prawa do jednej z najbardziej rozpoznawalnych nazw na polskiej scenie muzycznej z pewnością będzie miał swój dalszy ciąg.